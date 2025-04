Besiktas kent droomstart, maar morst uiteindelijk dure punten in strijd om plek drie

Besiktas is zaterdag tegen Göztepe niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel. Een tegenvallend resultaat voor het team van Ole Gunnar Solskjaer in de race om de derde plaats. Besiktas staat nu twee punten achter nummer drie Samsunspor, dat een Europa League-ticket in handen heeft. In Turkije staan nog zes speelronden op het programma.

Het was een droomstart voor Besiktas buitenshuis. Voormalig Vitessenaar Milot Rashica stak Rafa Silva weg en de Portugese aanvaller schoot van dichtbij de 0-1 tegen de touwen.

De thuisclub knokte zich terug in de wedstrijd en had pech toen Romulo Cardoso de lat teisterde met een harde knal. Besiktas leek kort voor rust op 0-2 te komen, ware het niet dat Rafa Silva werd teruggefloten wegens buitenspel.

Een minieme voorsprong dus halverwege voor Besiktas, dat direct na rust de 1-1 moest slikken. Ismail Koybasi scoorde met een prachtige volley, tot grote vreugde van zijn ploeggenoten en de supporters van Göztepe.

De gelijkmaker zorgde voor een spannende slotfase. Beide ploegen lieten nog enkele goede kansen noteren, maar een winnaar kwam er niet meer. Een tegenvaller voor Besiktas, dat dat dure punten morst in de strijd om plek drie in Turkije.