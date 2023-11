Besiktas houdt woeste Noren voor de gek: 45 minuten vertraging door sluwe actie

Een list van Besiktas heeft donderdagavond voor veel irritatie gezorgd bij FK Bodø/Glimt. De Noren nemen het in Istanbul op tegen de ploeg van trainer Hari Vukas, maar de aanloop richting het duel verliep allerminst gunstig voor de bezoekers. Door een ‘alternatieve route’ van de Turkse bestuurder van de Noorse spelersbus kwam de selectie van Bodø/Glimt 45 minuten later dan gepland aan in het Tupras Stadium. Uiteindelijk won Bodø/Glimt met 1-2, waardoor Besiktas is uitgeschakeld in Europa.

De aftrap vond plaats om 18:45 uur in Istanbul en de selectie was ruim op tijd aanwezig in de stad, maar de buschauffeur was geïnstrueerd door Besiktas om een alternatieve route te rijden, zo weten diverse Noorse media te melden.

Bodø/Glimt-trainer Kjetil Knutsen was woest over de actie van de tegenstander. De keuzeheer had zelfs het verzoek ingediend bij de UEFA om de wedstrijd uit te stellen, maar daar werd geen gehoor aan gegeven.

In gesprek met Viaplay stak Knutsen zijn onvrede niet onder stoelen of banken. “Wat dit voor ons betekent? We moeten ons aanpassen en omgaan met een situatie waar we niets aan kunnen doen.”

"Dit is volkomen onbegrijpelijk. We hebben 50 minuten in de bus gezeten. We hebben een heel andere route gereden dat we hadden afgesproken. Onacceptabel”, aldus de coach.

De perschef van Bodø/Glimt, Niklas Aune Johnsen, bevestigde in een SMS-bericht aan het Noorse Dagbladet dat Besiktas onduidelijk is geweest in de berichtgeving en dat de spelersbus nooit dusdanig laat had mogen aankomen.

“Zowel de politie als Besiktas had aangegeven dat de busrit een kwartiertje zou duren. Toen nam de chauffeur plotseling een andere, niet afgesproken route. We deden er uiteindelijk een uur over”, zo luidde het statement van de persafdeling.