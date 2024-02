Besiktas doet uitstekende zaken met het oog op plek drie in de SÃ¼per Lig

Besiktas doet uitstekende zaken met het oog op plek drie in de Süper Lig

Besiktas heeft de stadsderby tegen Istanbulspor in winst weten om te zetten. De ploeg van trainer Fernando Santos won met 0-2 dankzij treffers van Semih Kiliçsoy en Ernest Muci. Door de zege komt Besiktas in punten gelijk met nummer drie Trabzonspor. De derde plek in de Süper Lig is aan het einde van de rit goed voor een Europa League-ticket.

Bijzonderheden:

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Besiktas pakte halverwege de eerste helft de voorsprong. Kiliçsoy speelde Cenk Tosun aan, die geen ruimte had om uit te halen en dus besloot terug te spelen op Kiliçsoy. Het achttienjarige talent kapte en schoot vervolgens bijzonder fraai raak in de verre hoek: 0-1.

Tien minuten na rust verdubbelde de ploeg van Santos de voorsprong. Gedson Fernandes had wat ruimte en legde breed op Muci, die maar besloot uit te halen. De Albaniër deed dat succesvol, want zijn poging vanaf een meter of achttien vloog de verre hoek in: 0-2. In het restant kwam Besiktas niet meer in de serieuze problemen en dus doet het prima zaken in de strijd om plek drie.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties