Besiktas boekt na een maand eindelijk weer een zege in de SÃ¼per Lig

Besiktas boekt na een maand eindelijk weer een zege in de Süper Lig

Besiktas heeft maandagavond een zege geboekt op Hatayspor: 1-2. Doelpunten van Semih Kiliçsoy en Omar Colley waren voldoende voor een overwinning in Hatay. Voor Besiktas was het de eerste competitiezege sinds 26 november, toen met 1-2 werd gewonnen van Samsunspor.

Bijzonderheden:

Bij Besiktas stond voormalig Vitesse-aanvaller Milot Rashica in de basis. Kara Kartallar dachten na 35 minuten op voorsprong te komen door Salih Ucan, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Drie minuten later was het alsnog raak, toen jongeling Semih Kiliçsoy een voorzet van Amir Hadziahmetovic binnenliep: 0-1.

Hadziahmetovic was ook de aangever bij het tweede doelpunt van Besiktas. Zijn indraaiende hoekschop werd door Omar Colley achter doelman Mert Günok gekopt: 0-2. Armin Hodzic deed nog wat terug namens de thuisploeg, maar meer dan de 1-2 zat er niet in voor Hatayspor.

Hatayspor - Besiktas 1-2

38’ 0-1 Semih Kiliçsoy (assist: Amir Hadziahmetovic)53’ 0-2 Omar Colley (assist: Amir Hadziahmetovic)80’ 1-2 Armin Hodzic

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Fenerbahçe 17 14 2 1 30 44 2 Galatasaray 17 14 2 1 23 44 3 Trabzonspor 17 9 3 5 11 30 4 Kayserispor 17 8 5 4 4 29 5 Besiktas 17 9 2 6 2 29 6 Adana Demirspor 17 7 6 4 9 27 7 Rizespor 17 7 5 5 -1 26 8 Antalyaspor 17 6 6 5 4 24 9 Kasımpaşa 17 6 5 6 -4 23 10 Sivasspor 17 5 6 6 -7 21 11 Ankaragücü 17 4 8 5 0 20 12 Alanyaspor 17 5 5 7 -7 20 13 Hatayspor 17 4 7 6 1 19 14 Medipol Basaksehir 17 5 4 8 -3 19 15 Gaziantep FK 17 6 1 10 -7 19 16 Konyaspor 17 4 6 7 -4 18 17 Fatih Karagümrük 17 4 5 8 0 17 18 Samsunspor 17 4 3 10 -10 15 19 Pendikspor 17 3 5 9 -21 14 20 İstanbulspor 17 2 2 13 -20 5

