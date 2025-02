Besiktas boekt in de beker tweede overwinning onder Ole Gunnar Solskjaer

Besiktas heeft het bekerduel met derdeklasser Kirklarelispor winnend afgesloten. Twee goals na rust in een verder teleurstellend duel verzekerden de tweede zege van Ole Ghunnar Solskjaer als trainer van de Turkse grootmacht: 2-0.

De Noorse oefenmeester nam in januari het stokje over van de ontslagen Giovanni van Bronckhorst. In Solskjaers eerste wedstrijd aan het roer werd meteen zeer verdienstelijk gewonnen van Athletic Club in de Europa League (4-1), maar daarna kwam er zand in de motor.

In de competitie werd gelijkgespeeld tegen Antalyaspor (1-1), alvorens FC Twente in Europees verband te sterk was (1-0). Dinsdagavond volgde een nieuwe kans, ditmaal in de groepsfase van de Turkse beker.

Daarin trad Besiktas aan tegen Kirklarelispor, dat normaliter actief is op het derde niveau. In het eigen Besiktas Park traden de zwart-witten aan met onder meer João Mário, Alex Oxlade-Chamberlain en supertalent Semih Kiliçsoy.

Pas na rust werd de ban gebroken. Ernest Muçi kwam vanaf de rechterflank naar binnen en vond met zijn zwakke linkerbeen de verre onderhoek: 1-0.

Tien minuten voor tijd gooide Besiktas het duel in het slot. João Mário tikte van dichtbij binnen in een leeg doel, op aangeven van invaller en ex-Vitessenaar Milot Rashica: 2-0. Het betekende ook meteen de eindstand.

Daarmee komt Besiktas op zes punten uit twee wedstrijden in Groep D van de groepsfase van de Turkse beker. De nummers één en twee in de poule van zes teams gaan door naar de knock-outfase.