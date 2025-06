Besiktas baalt ondanks zege enorm na late ontsnapping Samsunspor

Besiktas is zondag definitief vierde geëindigd in de Süper Lig. De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer won met 0-4 van Bodrumspor en leek derde te worden door de achterstand van Samsunspor tegen Kayserispor, maar die ploeg draaide het volledig om in blessuretijd en won met 2-1. Besiktas moet het daarom stellen met tweede voorronde Europa League. Samsunspor gaat de play-offs van dat toernooi in.

Bijzonderheden:

Mustafa Hekimoglu opende de score in de twaalfde minuut. De spits stond op de juiste plek om een rebound binnen te prikken.

De 0-2 viel nog voor het halfuur. Gabriel Paulista schilderde de bal op het hoofd van Gedson Fernandes, die raak knikte.

In de blessuretijd van de eerste helft kwam Besiktas zelfs op 0-3. Arthur Masuaku bediende Hekimoglu, die via de paal raakschoot.

Twintig minuten voor tijd kreeg Besiktas een penalty na een overtreding van Christophe Herelle. João Mario benutte het buitenkansje en tekende zo voor de eindstand.