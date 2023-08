‘Beschuldiging kost Pierre van Hooijdonk óf Maurice Steijn zijn baan’

Maandag, 14 augustus 2023 om 18:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:56

Valentijn Driessen vermoedt dat de keiharde beschuldiging van Pierre van Hooijdonk aan het adres van Maurice Steijn grote gevolgen krijgt. De journalist van De Telegraaf vindt dat Van Hooijdonk met bewijs moet komen voor zijn uitspraak dat Steijn bij NAC Breda 'betrokken was bij duistere dealtjes'. "Als Pierre dat niet doet, kan hij niet langer als analist in Studio Voetbal zitten", aldus Driessen in Kick-off. Als het wél waar is, dan moet juist Steijn vrezen voor zijn baan bij Ajax, stelt de chef voetbal van de krant.

Zondag kwam Van Hooijdonk in een memorabele uitzending van Studio Voetbal met zijn opmerkelijke beschuldiging. De oud-spits raakte in conflict met Steijn toen laatstgenoemde trainer was bij NAC. Van Hooijdonk beweerde zondag 'zeker' nog objectief naar de huidige Ajax-coach te kunnen kijken, maar legde ook uit wat hij tegen heeft op Steijn. Van Hooijdonk noemde als voorbeeld: "Duistere dealtjes sluiten met bevriende makelaars."

In de podcast van De Telegraaf spreken Driessen en Mike Verweij over de beschuldiging. "Pierre bedoelt met andere woorden: Steijn zou bevriende zaakwaarnemers financieel bevoordeeld hebben over de rug van NAC", zegt Driessen. "Dat is nogal een aantijging, die je niet zomaar kan doen. Dan moet je met bewijs komen. Dan moet je man en paard noemen. Nu zet je iemand in een hoek, waardoor diegene zich in principe moet verdedigen. Ik kan Steijn één advies geven: hij moet zich hier niet tegen verdedigen. Op het moment dat je gaat verdedigen, zit je in het beklaagdenbankje. Dat moet je vermijden."

Verweij adviseert Steijn na te denken over juridische stappen. "Ik zou heel goed bekijken of dit smaad en laster is. Dit is een heel bewuste beschadigingsactie van Van Hooijdonk. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat hiernaar gekeken wordt door Ajax. Hier zullen juristen zich over buigen. Misschien ook vanuit Steijns zaakwaarnemer Roger Linse, die een heel batterij aan advocaten heeft lopen. Dit kun je niet over je kant laten gaan, indien er geen bewijs is."

Net als Driessen vindt Verweij dat Van Hooijdonk zijn beschuldiging moet onderbouwen. "Het zou Pierre sieren als hij volgende week met bewijs komt. Dat maakt deze verdenking zo gemeen, als die niet klopt: Pierre is commissaris bij NAC, dus hij heeft alle ins en outs. Als je dan zegt dat dit gebeurd is, dan mag je eigenlijk aannemen dat dat zo is. Dan moet je met bewijs komen. Met 'duistere dealtjes' insinueer je dat Steijn aan transfers heeft verdiend."

Verweij complimenteert Rafael van der Vaart en presentator Sjoerd van Ramshorst, die doorvroegen naar wat Van Hooijdonk precies bedoelde: heeft Steijn aan transfers verdiend bij NAC? "Dat zei Pierre eerst niet", weet Verweij. "Hij wilde er eigenlijk niet over praten, maar gaf dat uiteindelijk alsnog toe."

Mocht de bewering waar zijn, dan heeft dat volgens Driessen grote gevolgen voor Steijn. "Dan kan hij niet langer trainer van Ajax blijven. Ik vind anderzijds ook: als Pierre van Hooijdonk niet met bewijzen komt, dan kan hij daar niet langer als analist zitten. Hij kan geen heldere, objectieve analyse meer geven over Steijn."