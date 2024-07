Bertrand Traoré keert na omzwervingen door heel Europa terug bij Ajax

Bertrand Traoré keert definitief terug bij Ajax, zo maakt de Amsterdamse club wereldkundig. De 28-jarige vleugelaanvaller kende geen problemen tijdens de medische keuring en zette zijn handtekening onder een contract voor meerdere seizoenen. Traoré was transfervrij na zijn recente vertrek bij Villarreal.

Ajax zag de terugkeer van oude bekende Traoré als een buitenkansje. De Afrikaanse buitenspeler, met 74 interlands voor Burkina Faso achter zijn naam, wordt in de Johan Cruijff Arena gezien als speler die alle posities voorin kan invullen.

Transfermarkt schat de huidige waarde van Traoré in op negen miljoen euro. Ajax pikt de rechtsbenige aanvaller echter gratis op. Wel wordt aangenomen dat de kersverse aanwinst een aanzienlijk salaris en forse tekenbonus zal opstrijken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Verleden bij Ajax

Traoré speelde in het verleden al tijdelijk in Amsterdam. Ajax betaalde in het seizoen 2016/17 een huursom van 2 miljoen euro aan Chelsea om de linkspoot voor een seizoen te lenen van de Londenaren.

Traoré kwam uiteindelijk tot 39 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 13 doelpunten en 6 assists. De international van Burkina Faso repte later op de clubwebsite van Ajax over 'het beste seizoen uit mijn carrière'.

De nieuwbakken Ajacied speelde verder in Nederland voor Vitesse. Naast Chelsea waren er in het buitenland avonturen bij achtereenvolgens Olympique Lyon, Aston Villa, Istanbul Basaksehir en de laatste maanden van afgelopen seizoen dus Villarreal.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties