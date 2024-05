Bert van Marwijk wil nog niet met pensioen en gaat oude liefde helpen

Bert van Marwijk keert terug bij MVV, zo maakt de club uit Maastricht dinsdag officieel wereldkundig. De voormalig bondscoach van Oranje gaat zich in de Raad van Commissarissen van de Limburgers bezighouden met de voetbaltechnische zaken. Van Marwijk neemt het stokje over van Ernie Brandts, die de functie sinds november 2022 bekleedde.

Van Marwijk (72) kwam tijdens zijn actieve loopbaan in totaal acht seizoenen uit voor MVV en diende de club uit de Keuken Kampioen Divisie nadien als jeugdtrainer. Sinds 2022 vertolkte hij een coachende rol binnen MVV, waar hij ook regelmatig te zien was tijdens thuiswedstrijden. Van Marwijk kondigde twee jaar geleden zijn pensioen aan nadat hij opstapte als bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten.

Van Marwijk krijgt op voetbalgebied hulp van Scott Sonju in de nieuw te vormen rvc van MVV. Dion Lamkin (financiële zaken) en Brad Jongen (algemene zaken/vastgoed) maken de Raad van Commissarissen in De Geusselt compleet. De ervaren bestuurder Onno Hoes zal wederom als interim-voorzitter fungeren.

Volgens de leiding van MVV is de rvc 'hiermee weer op volle sterkte en beschikt daarnaast over de juiste expertise om MVV Maastricht te begeleiden in de complexe transitie waar de club zich momenteel bevindt'.

"Ik ben uitermate verheugd met de komst van de nieuwe leden. Ieder lid brengt deskundigheid en expertise mee die MVV nodig heeft om de stap te zetten naar een gezonde club met een groot maatschappelijk draagvlak. Ik kijk dan ook uit naar de samenwerking met het nieuwe team", reageert Hoes op de clubsite.

Nieuwe trainer

MVV maakt tevens bekend dat Edwin Hermans de nieuwe hoofdtrainer is. De voormalig linksback van de club tekent voor één seizoen, met daarbij de optie op nog een jaar in Maastricht. Hermans diende MVV als speler tussen 1995 en 1997. De oud-verdediger speelde daarnaast voor FC Eindhoven, Fortuna Sittard en De Graafschap.

Hermans was eerder als interim- en assistent-trainer aan MVV verbonden. Tevens was hij tijdelijk de coach van het Onder 21-elftal. Hermans volgt Maurice Verberne op, de trainer die met MVV maar nipt de Keuken Kampioen Play-Offs miste en vertrok na de negende plaats in de eindklassering.

"Ik hoefde mij geen moment te bedenken toen de vraag van de club kwam om hoofdtrainer van MVV te worden. Ik denk dat ik goed pas binnen de visie van de club. Het is een prachtige club met een mooie supportersschare, die de club door dik en dun steunt", aldus de enthousiaste Hermans.

