Bergwijn rekent af met ‘cliché’ rondom aanvoerders: ‘Dat vind ik echt onzin’

Steven Bergwijn vindt zichzelf de leider van het huidige Ajax, zo laat de 26-jarige Amsterdammer weten in een uitgebreid interview met Voetbal International. De vleugelspits noemt 2023 het zwaarste jaar uit zijn loopbaan. Ook rekent Bergwijn af met de kritiek dat hij niet genoeg inzet levert als aanvoerder van Ajax.

Bergwijn ziet zichzelf als leider in de selectie van trainer John van ’t Schip. “Ik denk dat ze me niet voor niets die aanvoerdersband hebben gegeven. Ik ben misschien niet de leider met gebaartjes en woorden, maar ik doe het gewoon op mijn manier. Op mijn eigen manier ben ik een leider. Kijk, ik ben sowieso niet echt een prater, zeg maar.” Bergwijn stelt dat hij vooral een leider is door het goede voorbeeld te geven.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Toch vindt Bergwijn het niet nodig om als aanvoerder als eerste op de club te zijn en als laatste te vertrekken. “Nee, dat vind ik echt onzin, eerlijk gezegd. Je kan om zeven uur ’s ochtends hier aankomen, maar ja, wat ga je dan doen?”

“Ik vind dat een beetje een cliché. Je moet gewoon je werk doen en de standaard neerzetten. Je moet het op het veld laten zien: de jongens meenemen in het trainingsniveau en dat proberen te vertalen naar de wedstrijd. Dat is hoe ik het doe.”

Wel is de Oranje-international blij met zijn rol bij Ajax. “Die aanvoerdersband maakt me trots, maar de buitenwereld maakt zich er drukker om dan ikzelf. Het is maar een band, daar ga je niet beter of slechter door spelen. En je kan ook aanvoerder zijn zonder band”, aldus Bergwijn.

Bergwijn vindt niet dat de topsportcultuur bij Ajax beter moet. “Wat versta je onder topsportcultuur? Elke dag beter willen worden? Ik vind persoonlijk dat dat niet zozeer met Ajax te maken heeft, dat moet uit jezelf komen, als persoon. We zijn allemaal professionals. We hebben veel jonge spelers, maar ook die zijn hun hele leven al met profvoetbal bezig.”

Dit seizoen kwam Bergwijn tot dusver 1.897 minuten in actie namens Ajax, verdeeld over 22 optredens. Daarin wist hij acht keer te scoren en vijf assists af te leveren. Volgens Transfermarkt is zijn marktwaarde gedaald van 22 naar 20 miljoen euro. In de Johan Cruijff ArenA ligt Bergwijn nog tot medio 2027 vast.

EK

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

Bergwijn kan nog niet zeggen of hij volgend seizoen ook voor Ajax speelt, zo laat hij weten tegenover. Ooit hoopt de rechtspoot weer in de Premier League te spelen. Dit jaar is het EK in Duitsland een doel. “Ik geloof dat het kan, waarom niet? Natuurlijk is er concurrentie, maar ik denk dat ik goed in de groep lig bij Oranje. Ik heb me voor mijn gevoel wel laten zien bij het Nederland s elftal, ik heb al heel wat interlands gespeeld en was basisspeler op het WK.”