Bergwijn oneens met harde uitspraak Pasveer over huidig Ajax: ‘Heel eerlijk...'

Steven Bergwijn kan zich niet helemaal vinden in uitspraken die ploeggenoot Remko Pasveer onlangs deed in een interview aan Het Parool. De veertigjarige reservedoelman van Ajax stelde onder meer dat het dit seizoen minder toewijding bij zijn ploeggenoten ziet.

Pasveer is een van de weinige Ajacieden die erbij was toen de Amsterdammers een glorieuze start van de Champions League doormaakten in 2021. De keeper kan de huidige malaise in de Johan Cruijff ArenA goed verklaren.

Volgens de ervaren sluitpost is er in de afgelopen jaren veel veranderd bij Ajax. “Twee jaar geleden was het ook na de training altijd druk in de gym. Spelers als Dusan Tadic, Davy Klaassen, Lisandro Martínez, Daley Blind, Antony of Sébastien Haller wilden altijd beter en sterker worden, ook in hun vrije tijd”, zei Pasveer.

“Nu is het na de training rustiger in de gym. Iedereen wilde na de training ook graag iets extra’s doen met de bal. Er was liefde voor de bal. Dat mis ik nu weleens. Ik merk nu dat men sneller naar binnen of naar huis gaat. Bij de huidige generatie spelers zie ik minder toewijding, en dat baart me zorgen.”

Reactie Bergwijn

Bergwijn werd zondag na de 2-3 zege van Ajax op Go Ahead Eagles door ESPN-verslaggever Vincent Schildkamp geconfronteerd met het interview van Pasveer aan Het Parool.

“Ik heb het interview niet gelezen, eerlijk gezegd. Ik weet niet waar je op doelt”, zegt Bergwijn met een glimlach. Schildkamp legt de aanvoerder vervolgens voor dat Pasveer onder andere zei dat weinig spelers van Ajax na de training in de gym verschijnen en dat dit vroeger anders was.

“Ik was er enkele jaren geleden niet bij”, reageert Bergwijn. “Iedereen traint extra op zijn eigen manier. De ene doet dat in de gym, de ander is thuis aan het werk. Ik vind het wat lastig te zeggen. We zijn allemaal topsporters. Ik denk dat iedereen het beste weet hoe hij met zijn lichaam om moet gaan. Ik kan Pasveer ook wel ergens begrijpen.”

Bergwijn wordt vervolgens door Schildkamp gevraagd of hij zich herkent in de woorden van Pasveer, die stelt dat het moeite kost om de nieuwe spelers mee te trekken naar een hoger niveau. “Om eerlijk te zijn begrijp ik dat niet echt”, reageert de aanvaller. “Ik denk dat iedereen gewoon zijn werk doet wanneer die dat moet doen. De een doet meer na de training dan de ander, maar iedereen doet dat voor zichzelf.”

Van 't Schip

Ajax-trainer John van 't Schip wilde zondag op de persconferentie na afloop niet ingaan op de situatie. "Als het zo zou zijn dat ik er iets van vind, dan bespreek ik dat met Remko zelf wel."

