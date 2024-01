‘Bergwijn mislukte bij Spurs en gaat nu een CL-winnaar vertellen wat te doen?’

Valentijn Driessen vindt dat Jordan Henderson de nieuwe aanvoerder van Ajax moet worden zodra hij speelgerechtigd is. Dat zegt de chef voetbal van De Telegraaf in gesprek met Vandaag Inside. Driessen denkt dat het niet werkt als Steven Bergwijn ‘een Champions League-winnaar zegt wat hij moet doen’.

De journalist is ook kritisch op het interview dat Steven Berghuis gaf na afloop van het gewonnen thuisduel met RKC Waalwijk (4-1). “Hij legt het bij iedereen neer, behalve bij zichzelf en zegt: ‘We moeten niet naar de aanval van Ajax kijken als we de slechte periode gaan beoordelen’”, begint Driessen.

“Hij is er toch voor om het verschil te maken en het elftal op sleeptouw te nemen? Nee, nee: ‘Wij kijken alleen maar naar voren.’ Dan denk ik: wat is dit nou? Dan begrijp ik wel dat Berghuis geen aanvoerder kan zijn”, aldus de journalist.

Berghuis zei ook dat hij en Bergwijn ‘twee van de beste spelers uit de Eredivisie’ zijn. “Hij heeft wel gelijk, natuurlijk”, reageert Driessen. “Dat hoort hij ook te zijn. Maar daar hoort ook wel wat meer bij dan alleen maar een leuk voorzetje geven en af en toe een goal maken.”

“Hij maakte ook pas zijn eerste (tweede in de Eredivisie, red.) goal. Dan denk ik: kom op, je bent een teamspeler. Maar dat is Berghuis dus duidelijk niet.” Driessen vindt dan ook dat Henderson direct de nieuwe aanvoerder van Ajax moet worden zodra hij mag spelen. “Ja, natuurlijk. Als hij nou zo goed is en iedereen hem zo wil ophemelen, dan moet je hem ook aanvoerder maken.”

Bergwijn is op dit moment de aanvoerder van Ajax. Henderson gaf bij zijn presentatie aan dat hij niet verwacht dat hij de band over gaat nemen van de linksbuiten. “Dan gaat Bergwijn, die mislukt is bij Tottenham Hotspur, tegen een Champions League-winnaar zeggen wat hij moet doen? Dat werkt niet.”

“En het blijkt ook niet gewerkt te hebben, want als je doordenkt in het stramien van Berghuis: dat zijn spelers die vooral met zichzelf bezig zijn en niet met de rest van het team. Dat moet je als aanvoerder wel zijn. Dan zou Bergwijn geen aanvoerder moeten zijn”, aldus Driessen.

