Bergwijn merkt duidelijk verschil bij Ajax na ontslag Steijn: â€˜John geeft...â€™

Bergwijn merkt duidelijk verschil bij Ajax na ontslag Steijn: ‘John geeft...’

Dinsdag, 7 november 2023 om 18:57 • Lars Capiau • Laatste update: 19:13

Steven Bergwijn ziet duidelijke verschillen bij Ajax nadat John van 't Schip het stokje overnam van Maurice Steijn. Bij de Amsterdammers krabbelt het vertrouwen na de overwinningen tegen FC Volendam (2-0) en sc Heerenveen (4-1) langzaamaan terug en er is meer 'plezier en beleving' op het veld, zo stelt de aanvoerder van Ajax in gesprek met Ajax TV.

"Wat er veranderd is onder Van 't Schip? Ik denk vooral dat hij iedereen het goede gevoel geeft. Niet alleen de eerste elf, maar de hele selectie. Hij maakt iedereen belangrijk, daar hamert hij op."

Van 't Schip sprak met Bergwijn ook over zijn rol als aanvoerder. De aanvaller krijgt dit seizoen behoorlijk wat kritiek te verwerken over de manier waarop hij die rol vervult. "De trainer heeft tegen mij gezegd dat ik mijn voeten moet laten spreken", vertelt de peperdure aankoop over dat gesprek.

"Ik weet dat je niet echt een prater bent", zei de Amsterdamse oefenmeester tegen zijn pupil. "Maar als jij extra hard op training gaat dan gaan die jongens mee, want ze kijken naar je. Ik probeer het eigenlijk op die manier te doen", verklaart Bergwijn.

"De twee overwinningen geven een goed gevoel aan ons, een extra teamboost", vervolgt Bergwijn, die aangeeft eindelijk weer wat vertrouwen te tanken. "Als je geen vertrouwen hebt, komt niks eruit. Dat zag je de afgelopen tijd bij iedereen. Ik denk dat nu langzaam dat vertrouwen terugkomt."

Ter illustratie haalt Bergwijn het verschil in zijn eigen spel aan onder respectievelijk Steijn en Van 't Schip. "Voorheen had ik vaker dat ik dacht: nu gewoon simpel, omdat je die bal niet wil verliezen. Maar nu heb ik weer in mijn hoofd dat ik gewoon moet gaan en als het fout gaat, gaat het fout."

Ook op de trainingsvelden lopen er eindelijk weer wat vrolijke gezichten rond, ziet de aanvoerder. "Ik merk plezier en beleving, maar dat is ook iets wat de trainer van ons eist. Hij wil de lach op onze gezichten zien."

Chuba Akpom

Chuba Akpom zei na afloop van het duel met Heerenveen woorden van eenzelfde strekking. "De nieuwe trainer gaf me direct vertrouwen, echt meteen op de eerste dag", vertelde de in die wedstrijd tweemaal trefzekere spits.

"Ik voelde me daardoor meer thuis bij Ajax dan in de afgelopen twee maanden bij elkaar. De eerste twee maanden waren vreselijk, om eerlijk te zijn."