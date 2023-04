Bergwijn legt uit waarom hij op cruciaal moment richting Brobbey rende

Zondag, 30 april 2023 om 23:41 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:45

Brian Brobbey praat kort na de door Ajax verloren bekerfinale tegen PSV (1-1, 2-3 na strafschoppen) over een cruciaal moment. De aanvaller had de 2-0 op de schoen na rust, maar raakte de paal. Steven Bergwijn, de maker van de 1-0, had in de rebound kunnen scoren, maar liep juist richting Brobbey om hem te feliciteren met de goal. Brobbey was ook ongelukkig in de strafschoppenreeks, want zijn inzet vloog over het doel. Uiteindelijk faalde ook tweemaal vanaf elf meter, maar mag zich desondanks bekerwinnaar noemen.

"Brian, ongelooflijk goed dat je hier staat. Want wat voor avond heb jij beleefd?", vraagt Hans Kraay junior namens ESPN aan de onfortuinlijke Brobbey. "Nou, een balende avond denk ik", antwoordt de Ajax-spits. "Want we hebben natuurlijk verloren. Maar ik vind wel dat we alles hebben gegeven. Ik ben heel trots op de boys en het is echt balen." Kraay focust zich vervolgens op de gemiste kans van Brobbey in de tweede helft, waardoor Ajax niet op 2-0 kwam. "Kwam je verkeerd uit? Raakte je hem verkeerd? Hoe wilde je hem raken, die bal op de paal?"

Wat een kans! Brian Brobbey omspeelt Joël Drommel, maar schiet op de paal ?? #ajapsv pic.twitter.com/7nETQPMCTU — ESPN NL (@ESPNnl) April 30, 2023

"Ik wilde hem eigenlijk door het midden schieten, maar ja. Hij kwam op de paal, geen verklaring eigenlijk", aldus Brobbey. Kraay zag na de misser iets opmerkelijks gebeuren bij Ajax. "Wij hadden. de indruk dat Steven Bergwijn hem zo in kon tikken. Maar die kwam al onderweg naar jou om je te feliciteren." Brobbey was daar kort na de finale al van op de hoogte gebracht. "Kenneth (Taylor, red.) zei dat net ook tegen me, dat hij me kwam feliciteren. Maar als hij zich omdraait, kan hij ook nog een doelpuntje maken. Maar ja."

Reactie Bergwijn

"Net na rust, wat gebeurde er toen? Die bal op de paal. Dacht je dat die erin ging en dat je onderweg was om hem te feliciteren", legt Kraay daarna voor aan Bergwijn. "Ja, ik liep al naar hem toe. Ik zag hem Drommel uitkappen. Dus ik dacht dat hij erin ging en liep al naar hem toe. Maar aan zijn gezichtsuitdrukking zag ik dat hij er niet inging. Maar het is niet anders", zo verzucht de teleurgestelde Bergwijn.

Het moment dat Bergwijn Brobbey wil feliciteren.