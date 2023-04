Bergwijn lacht om pikante terugkeer in Eindhoven: ‘Verwacht geen warm welkom’

Zaterdag, 22 april 2023 om 12:05 • Wessel Antes • Laatste update: 12:34

Steven Bergwijn speelt komende zondag voor het eerst in het shirt van Ajax in het Philips Stadion. De 25-jarige Amsterdammer speelde tussen 2011 en 2020 voor PSV, maar belandde afgelopen zomer via Tottenham Hotspur bij zijn jeugdliefde Ajax. Ondanks de 149 officiële wedstrijden die Bergwijn speelde in het shirt van PSV verwacht de buitenspeler geen mooi onthaal. “Ik verwacht geen warm welkom”, aldus de aanvaller tegenover Ajax TV.

PSV won dit seizoen twee keer van Ajax in de Johan Cruijff ArenA. Eind juli wonnen de Eindhovenaren de Johan Cruijff Schaal door een 3-5 zege te boeken in Amsterdam, terwijl het eerste competitieduel met 1-2 werd gewonnen. Bergwijn kijkt niet terug op twee fijne edities van PSV - Ajax. “Ik begon lekker en schoot een bal aardig binnen, maar daarna werd het 5-3 of zo. Daar heb ik geen lekker gevoel aan overgehouden. Ook aan de competitiewedstrijd niet. Zeker niet. We hebben wat recht te zetten zondag.”

“Ik denk dat iedereen erop gebrand is om dat te doen zondag. Honderd procent”, zegt Bergwijn, die uitkijkt naar zijn terugkeer in het Philips Stadion. “Dat blijft altijd bijzonder. Het is mijn oude club, ik heb er heel lang gespeeld natuurlijk. Ik verwacht geen warm welkom”, aldus Bergwijn, die hard begint te lachen. “Dat maakt ook niet uit, dat hoort bij het voetbal. Ik vind het alleen maar lekker eerlijk gezegd. Ik houd van dit soort wedstrijden, het geeft iets extra’s.”

Bergwijn voelt dat de selectie van Ajax staat te popelen om PSV te verslaan. Na het competitieduel van zondag wacht een week later de finale van de TOTO KNVB Beker in De Kuip, ook tussen Ajax en PSV. “We hebben nu twee keer verloren van ze dit seizoen, dus er komen twee belangrijke wedstrijden aan. We kunnen het rechtzetten, we moeten het rechtzetten. Ik denk dat het een wedstrijd op leven en dood is. Twee wedstrijden op leven en dood. Er zijn niet meer veel wedstrijden te spelen dus we moeten gewoon punten pakken. Ik verwacht een intense en zware wedstrijd, maar denk dat wij gewoon goed aan de bal moeten zijn. Dan kunnen wij iedereen verslaan."