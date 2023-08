Bergwijn laat belangrijke kernwaarde van Tadic als aanvoerder meteen vallen

Steven Bergwijn heeft zijn eerste interview gegeven als de vaste aanvoerder van Ajax. De 25-jarige linksbuiten legt voor de camera van ESPN uit dat hij een andere captain zal zijn dan Dusan Tadic, die naar Fenerbahçe is vertrokken. "Ik doe het gewoon op mijn eigen manier", aldus Bergwijn.

Maurice Steijn koos verrassend voor Bergwijn als nieuwe leider van Ajax. "Ik hoorde het gisteren van de trainer", reageert Bergwijn tijdens de Open Dag. "We hebben er al een keer over gesproken tijdens het trainingskamp, maar gisteren werd het officieel. De trainer vroeg hoe ik erin stond en ik zei dat ik het een eer vond en graag wilde doen. Ik ben een voorbeeld voor veel jongens in de groep. We hebben een jonge groep, dus ik denk dat ik ze wel op sleeptouw kan nemen."

Tadic stond bij Ajax bekend als bewaker van de topsportcultuur binnen de club. Verslaggever Cristian Willaert stelt tegenover Bergwijn: "Dat lijkt me belangrijk voor zo'n jonge ploeg, dat iedereen na de training nog even het krachthonk in wordt gejaagd en niet met die koptelefoon meteen de auto in." Bergwijn is echter niet van plan om die rol van Tadic over te nemen. "Ik doe het gewoon op mijn eigen manier en ik denk dat we allemaal professioneel genoeg zijn. Iedereen weet wat zijn lichaam nodig heeft, dus dat moeten ze zelf weten."

Bergwijn weet niet wie de reserveaanvoerders worden binnen de ploeg. "Ik zou het niet weten. Ik hoor het wel." Bergwijn zint na een dramatisch eerste seizoen met Ajax op revanche. "Het was een moeilijk seizoen voor heel Ajax. Je kunt alleen niet bij de pakken neer gaan zitten, we moeten door. We willen weer kampioen worden en om prijzen spelen. Voor mezelf wil ik gewoon een beter seizoen draaien. Ik weet wat ik kan en kan nog veel meer." Willaert houdt Bergwijn voor dat hij in zijn nieuwe rol als aanvoerder niet meer bij opstootjes betrokken mag raken. "Ik ben wat rustiger geworden, maar voetbal is emotie. Ik zal me proberen te beheersen", glimlacht de linksbuiten.