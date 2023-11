Bergwijn geraakt door moment met Van ’t Schip: ‘Ik krijg er nog kippenvel van’

Donderdag, 2 november 2023 om 22:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:28

Steven Bergwijn kan terugkijken op een uitstekende wedstrijd tegen FC Volendam (2-0). De aanvoerder van Ajax maakte het openingsdoelpunt en leverde zo een belangrijke bijdrage aan de eerste zege sinds 24 augustus. "Dit geeft een goed gevoel. Als aanvoerder kijkt iedereen altijd extra naar je en dan wil je je laten zien", aldus Bergwijn bij ESPN.

Ajax klimt door de zege naar de vijftiende plaats. Bergwijn heeft zich de afgelopen tijd altijd gesteund gevoeld in de Johan Cruijff ArenA. "Ik denk dat de fans altijd achter ons hebben gestaan. Dat ze soms emoties uiten is normaal als je zolang niet wint."

Het was de eerste wedstrijd onder interim-coach John van 't Schip, die drie weken geleden zijn vrouw Daniëlle verloor aan de gevolgen van endeldarmkanker. Van 't Schip hield een toespraak voor de wedstrijd tegen Volendam. "Hij heeft ons op een mooie manier toegesproken, zeker", zegt Bergwijn.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik krijg nog kippenvel als ik eraan denk. Voor mij was het heel emotioneel, gezien de privésituatie van de trainer, dat hij toch ons komt helpen en zijn verhaal doet. Dan wil je als team nog een stapje extra zetten. Hij vertelde over zijn vrouw, dat dit haar wens was om dit te gaan doen. Dat maakt wel wat in me los. Ik kreeg er een brok in mijn keel van."

Ajax speelde een vrij goede wedstrijd, maar had het eerder af moeten maken. "Ik vond ons goed spelen", zegt Bergwijn zelf. "We creëerden veel, alleen de ballen gingen er niet in. In onze situatie heb je dan toch iets in je hoofd van: nee, het zal toch niet. Het is vertrouwen dat je mist. Deze overwinning helpt alleen maar mee."

In de eindfase werd Ajax gered door Diant Ramaj, die bij een 1-0 stand een-op-een met Robert Mühren redding bracht. "Diant houdt ons fantastisch in de wedstrijd. Ook op de training laat hij zich echt zien."

Bergwijn speelde voor het eerst samen met linksback Ar'Jany Martha, met wie hij een uitstekende klik had. "Ik denk dat we elkaar heel goed aanvoelen", aldus Bergwijn. "Ook de afgelopen trainingen ging het heel goed. Hij is zelf eigenlijk ook een buitenspeler, dus hij weet wat ik moet doen zeg maar. Dan maakt het niet uit of ik aan de buitenkant kwam, hij aan de binnenkant, of andersom."