Bergwijn geconfronteerd met vraag of hij nog houvast voor Ajax ziet onder Steijn

Zondag, 22 oktober 2023 om 15:27 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:40

De 4-3 nederlaag van Ajax op bezoek bij FC Utrecht komt hard aan bij Steven Bergwijn. De aanvoerder van de Amsterdammers is van mening dat zijn ploeg de 2-3 voorsprong twintig minuten voor tijd niet meer mocht weggeven. Ajax is door de volgende verliespartij afgegleden naar de zeventiende plaats in de Eredivisie. Bergwijn vindt het moeilijk te zeggen of er nog houvast is onder Steijn.

“Ik sta hier gewoon weer met een klotegevoel, we hebben weer verloren", zegt Bergwijn voor de camera van ESPN. "Ik kan mijn gevoel eigenlijk gewoon niet beschrijven. Als je drie keer scoort tegen FC Utrecht en van een 2-0 achterstand terugkomt naar een 2-3 voorsprong met nog twintig minuten te spelen, dan mag je gewoon niet meer verliezen."

"Ik denk ook dat dit ook tekenend is voor waar we nu staan. Als je ziet hoe we de tegengoals incasseren, dat is veel te makkelijk. Je moet een wedstrijd over de streep trekken. Ik heb de 4-3 nog niet teruggezien, maar dit ging wel heel makkelijk." Josip Sutalo ging in de slotfase enorm in de fout door een pass van achteruit hard tegen Isac Lidberg aan te schieten, waarna Oscar Fraulo de winnende voor Utrecht maakte.

Bergwijn krijgt vervolgens van Cristian Willaert de vraag of hij een opgaande lijn met de huidige technische staf ziet. "We moeten het met zijn allen doen. We werken elke dag keihard. Ik weet zeker dat dit nu niet goed genoeg is, maar ik doe mijn uiterste best.”

De aanvoerder ging na het laatste fluitsignaal direct in gesprek met de ontevreden meegereisde Ajax-fans. “Ik heb de supporters net als altijd bedankt. Ik vind dat je de fans verplicht bent. Ze staan elke wedstrijd achter ons. Het was niks ergs wat ze tegen mij zeiden. Ik probeerde ze mee te geven dat wij altijd ons uiterste best doen en niet in deze positie willen staan.”

Willaert vraagt Bergwijn tot slot of hij nog houvast voor Ajax onder Steijn ziet. “Dat is moeilijk te zeggen”, antwoordt de aanvaller. “Ja, wat kan ik zeggen. Ik weet niet eens hoeveel wedstrijden we nu op rij hebben verloren, maar het is moeilijk.”