Bergwijn doet verontrustende constatering over de inzet van de Ajax-spelers

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 21:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:35

Steven Bergwijn heeft het gevoel dat de spelers van Ajax niet alles hebben gegeven tegen Excelsior (2-2). De Amsterdammers leden in Kralingen het eerste puntenverlies van het seizoen, terwijl dat volgens de aanvoerder totaal onnodig was. "Het lijkt alsof we op tachtig procent deze wedstrijd ingaan", verzucht Bergwijn voor de camera van de NOS.

Ajax moet door het gelijkspel nu al in de achtervolging in de Eredivisie. "Elk puntenverlies komt hard aan", zegt Bergwijn op de vraag hoe hard het aankomt. "Ik denk dat als we vandaag veel scherper zijn in de afronding dat we hier met grote cijfers kunnen winnen. Dus ja, het komt zeker hard aan." Opvallend genoeg vindt Bergwijn, die sinds het vertrek van Dusan Tadic de aanvoerdersband draagt, dat het schortte aan inzet.

"Als je vanaf minuut één kijkt naar hoe we de wedstrijd benaderen... Het lijkt alsof we op tachtig procent deze wedstrijd ingaan. Dan wordt elke wedstrijd in de Eredivisie lastig. Ik zeg niet dat het tachtig procent is, maar zo lijkt het. We moesten er veel scherper bovenop zitten. Ik denk dat je dan deze wedstrijd veel makkelijker kan winnen."

De rol van Bergwijn voelt voor hem als captain niet anders. "Het voelt niet anders om hier als aanvoerder te staan. Het is maar een band. Ik doe wat ik moet doen, wat ik vorig seizoen ook deed. Natuurlijk is het zoeken, we hebben veel nieuwe jongens, maar dat is geen excuus. We hebben genoeg kwaliteit om zulke wedstrijden te winnen."