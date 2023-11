Bergwijn, Brobbey en gouden invaller Akpom schieten Ajax naar nieuwe zege

Zondag, 5 november 2023 om 18:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:55

Ajax heeft zondag zijn tweede overwinning op rij behaald in de Eredivisie. De manschappen van John van 't Schip wisten sc Heerenveen met 4-1 van zich af te schudden. De doelpunten van Ajax kwamen op naam van Steven Bergwijn, Brian Brobbey en invaller Chuba Akpom (twee). Vlak voor rust deed Luuk Brouwers namens sc Heerenveen wat terug. Ajax klimt naar de elfde plaats in de Eredivisie, terwijl Heerenveen afdaalt naar plek dertien.

Ajax begon ongewijzigd ten opzichte van de wedstrijd tegen FC Volendam (2-0 winst), terwijl bij Heerenveen sterspeler Osame Sahraoui fit genoeg werd bevonden voor een basisplek. Ché Nunnely verving voorin de afwezige Feyenoord-huurling Patrik Walemark.

Ajax had het lastig in de openingsfase tegen Heerenveen, dat het initiatief nam. Na een minuut of twintig kwam dat meer aan Amsterdamse zijde te liggen en dat leidde direct tot het openingsdoelpunt in de wedstrijd.

Invaller Chuba Akpom zorgt met twee goals voor opluchting bij Ajax! ???????????????? #ajahee — ESPN NL (@ESPNnl) November 5, 2023

Steven Berghuis dribbelde van rechts naar binnen en had een splijtende steekpass in huis op Bergwijn, die achter de defensie van Heerenveen vandaan kwam en de bal kon binnenglijden: 1-0. Het doelpunt had een sterk luchtje van buitenspel, maar het lijnenspel van de VAR wees uit dat Brobbey niet achter de laatste verdediger (Sven van Beek) stond.

Een schitterende voorzet van Branco van den Boomen leverde Ajax in de 42ste minuut zijn tweede doelpunt op. Brobbey anticipeerde goed en kopte bij de tweede paal binnen: 2-0.

Heerenveen gaf niet op en maakte op slag van rust een belangrijke aanslutiingstreffer. Luuk Brouwers verraste doelman Diant Ramaj met een hele fraaie kopbal die aan de goede kant van het zijnet binnenviel: 2-1.

Ajax begon na rust sterk. Berghuis zag een dreigend schot richting korte hoek via een Heerenveen-verdediger in het zijnet eindigen. Kristian Hlynsson kreeg nog een grotere kans, maar de IJslander wist na een goede voorzet van Ar'Jany Martha te weinig kracht achter de bal te zetten.

Via een counter leek Ajax in de 64ste minuut aan een derde doelpunt te komen. Brobbey tikte de bal vlak voor de neus van Noppert weg, zette vervolgens ook Pawel Bochniewicz opzij en kon de bal zo in een leeg doel schuiven. Scheidsrechter Sander van der Eijk floot echter voor een duwfout van Brobbey op de Poolse verdediger, al was het uitermate licht.

Zo bleef de spanning vol in de wedstrijd. Ajax had tien minuten voor tijd alle geluk van de wereld dat Heerenveen niet op gelijke hoogte kwam. Sahraoui schoot de bal na een lage voorzet van Hussein Ali op de paal. Sahraoui kreeg de bal in de rebound weer voor de voeten dankzij goed werk van Brouwers, maar tikte de rebound van heel dichtbij naast.

Een gouden wissel bracht Ajax vier minuten later op 3-1. Het harde schot rechtdoor van Berghuis werd slecht verwerkt door doelman Andries Noppert, waarna Akpom de rebound simpel inkopte. De ingevallen spits stond toen nog geen twee minuten op het veld.

Akpom kreeg daarna nog twee enorme kansen, maar schoot beide keren recht op Noppert. De Engelse aanvaller wist met zijn vierde kans wél raad. Akpom kon het simpel afmaken na uitstekend werk van Berghuis, die de bal in het strafschopgebied breed legde: 4-1.