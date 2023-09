Berghuis wil niet zeggen wat hij van Steijn vindt: ‘Dat vind ik moeilijk’

Woensdag, 27 september 2023 om 15:42 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:53

Steven Berghuis weigert zijn mening te geven over trainer Maurice Steijn. De middenvelder leed woensdag een historische nederlaag in de Johan Cruijff Arena door met Ajax in het restant van de zondag gestaakte Klassieker met 0-4 onderuit te gaan. De Amsterdammers blijven door de ruime nederlaag steken op een dramatische veertiende plaats in de Eredivisie.

Waar directeur voetbalzaken Sven Mislintat al werd ontslagen en Pier Eringa als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax woensdag de eer aan zichzelf hield, bleef Steijn lange tijd buiten schot. Door de ruime thuisnederlaag tegen Feyenoord neemt ook de druk op de Haagse oefenmeester toe.

Steven Berghuis ontwijkt vraag over Maurice Steijn: "Dat is niet aan mij, dat is voor anderen om te beoordelen" ?? — ESPN NL (@ESPNnl) September 27, 2023

Berghuis wordt direct na afloop van de verloren Klassieker bij ESPN door Hans Kraay junior gevraagd wat hij van zijn trainer Steijn vindt. “Dat vind ik een moeilijke vraag Hans, dat is ook niet aan mij”, antwoordt de creatieveling. “Wat moet ik daar op zeggen?. Het is aan andere mensen om daarover te oordelen. Hoe ik hem ervaar op het trainingsveld? Prima, we proberen uit te voeren wat hij en de staf ons voordragen en dat plan proberen we zo goed mogelijk uit te voeren, maar daar hebben we het nog wel moeilijk mee.”

“Er is wel degelijk kwaliteit”, geeft Berghuis aan. “Jongens hebben ieder hun eigen wapens, maar vanaf begin dit seizoen incasseren we veel te veel tegengoals en hebben we het moeilijk als ploeg. Het enige waar je zelf invloed op hebt, is dat je zaterdag tegen RKC Waalwijk fysiek en mentaal fris bent om de drie punten te pakken. Dat is het enige en dat kost op dit moment al genoeg kracht en energie, want het is moeilijk. Maar je bent dat wel verplicht. Als je dat niet aankan, kun je ook niet voor Ajax spelen. Je speelt altijd met de borst vooruit, maar dat we het moeilijk hebben, daar kun je niet omheen.”

Reactie Vink

Analist Marciano Vink hoort de woorden van Berghuis met verbazing aan. “Ik wil spelers geen woorden in de mond leggen, maar Berghuis laat niet het achterste van zijn tong zien en zegt ook niet volmondig dat Ajax de meest fantastische trainer heeft. Dat proefde ik uit dit interview. Het is veelzeggend dat Berghuis het aan anderen overlaat om iets over Steijn te vinden.” Volgens Vink praatte Berghuis erg zorgvuldig om de vraag van Kraay jr. heen. “Dat valt eigenlijk nog meer op dan wanneer je gewoon zegt wat je vindt. Door weinig te zeggen, zegt hij nu eigenlijk heel veel. Het is een simpele vraag.”