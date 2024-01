Berghuis: â€˜Wij zijn twee van de beste Eredivisie-spelers, het ligt niet aan onsâ€™

Berghuis: ‘Wij zijn twee van de beste Eredivisie-spelers, het ligt niet aan ons’

Steven Berghuis vindt dat de crisis bij Ajax niet aan hem en ploeggenoot Steven Bergwijn te wijten is. De rechtsbuiten van de Amsterdammers stelt na de wedstrijd tegen RKC Waalwijk (4-1 winst) dat het probleem vooral achterin ligt. "Wij zijn aanvallers. We kunnen niet bezig zijn met wat er allemaal achter ons gebeurt", aldus Berghuis bij ESPN.

Berghuis maakte tegen RKC pas zijn eerste Eredivisie-goal dit seizoen in de Johan Cruijff ArenA. "Ik moet meer goals maken, dat klopt", geeft Berghuis toe. "Dat heb ik me ook voorgenomen in de winterstop. Mijn assists zijn wel goed op orde."

Berghuis staat na veertien competitieduels op twee doelpunten en acht assists. "Ik ben vaak in de positie geweest om te scoren, maar ik heb niet afgedrukt. Dit is hopelijk een goed begin."

Jordan Henderson werd donderdag gepresenteerd als nieuwe aanwinst bij Ajax. Berghuis is daar blij mee. "Ik denk dat het heel goed is dat zo’n jongen erbij komt die heel veel heeft meegemaakt, weet wat ervoor nodig is om prijzen te winnen en hoe je dat met elkaar doet."

Henderson wacht nog op zijn werkvergunning. "Hopelijk kan hij een puzzelstukje zijn om ons weer een stukje verder te brengen. Hij kan dat natuurlijk niet alleen. Daarin zullen wij hem moeten helpen en hij ons. Ik denk dat we al zijn ervaring goed kunnen gebruiken."

Ajax krabbelt langzaam op na een dramatisch begin van het seizoen, waarin de Amsterdammers zelfs even onderaan in de Eredivisie stonden. "Iedereen kijkt veel naar mij en Bergwijn", zegt Berghuis. "Ik denk onterecht. Als je twee van de beste spelers in de Eredivisie hebt, mag je ze eerder koesteren dan andersom. Of het niet juist een compliment is? Dat weet ik niet."

Berghuis vindt dat de balans in het elftal zoek was. "Nu is er met Henderson iemand bij gekomen op het middenveld die misschien een verbindend puzzelstukje kan zijn, zodat ik en Bergwijn in de posities aan de bal kunnen komen waarop we het moeten gaan doen."

"Het zou gek zijn als het probleem bij mij en Bergwijn ligt, laat ik het daarop houden."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties