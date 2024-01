Berghuis viert goal met Ajax-bankzitter: ‘We hebben band, hij heeft het zwaar’

Steven Berghuis bereikte zaterdagavond tegen Heracles Almelo (2-4 winst) een schitterende mijlpaal. De aanvaller van Ajax maakte het tweede Amsterdamse doelpunt, waarmee hij de vierde speler werd met minimaal 200 goals en assists deze eeuw in de Eredivisie. Berghuis vierde het doelpunt om die reden speciaal met reservekeeper Gerónimo Rulli. "Ik heb een speciale band met hem", zegt de rechtsbuiten na afloop tegenover ESPN.

Berghuis creëerde tegen Heracles maar liefst acht kansen. "Daar sta ik ook voor. Als je de bal in goede positie krijgt en de loopacties zijn goed, dan is het aan mij om de goede keuze te maken. Ik denk dat Brobbey ons heel goed hielp met die eerste goal. Fantastisch weer hoe hij hem binnenschiet. Dat gaf ons rust."

Ajax oogde in defensief opzicht opnieuw kwetsbaar. "We verloren de bal te vaak. Misschien moesten jongens ook aan het veld wennen, want ballen gingen er net voor of achter. Dat is wel een punt van verbetering vandaag."

Berghuis scoorde na rust na een goede steekbal van Kristian Hlynsson. De doelpuntenmaker rende naar de dug-out en vierde het doelpunt samen met Rulli. "Ik had het voor de wedstrijd over mijn statistieken met hem. Als ik vandaag een assist of goal zou hebben dan zou ik de 200 in totaal aantikken. Ik heb sowieso een hele goede band met hem."

Rulli werd in januari 2023 aangetrokken als eerste doelman, maar raakte eind augustus geblesseerd en wist zijn basisplek daarna niet meer te heroveren. "Hij heeft het op dit moment lastiger, dus het is leuk om zo met elkaar te connecten. Ik support hem natuurlijk."

"Hij is hier naartoe gekomen en geblesseerd geraakt op een heel ongelukkig moment. Diant (Ramaj, red.) doet het nu gewoon heel goed. Rulli weet ook dat het zo gaat in het voetbal."

Ajax lijkt bezig om Rulli van de hand te doen, maar Berghuis hoopt dat de ervaren keeper blijft. "Voor onze ploeg is hij een hele belangrijke jongen die heel veel gepresteerd heeft met Argentinië en Villarreal. Hij is voor onze hele jonge groep heel belangrijk. Zo iemand wil je er gewoon bij houden."

