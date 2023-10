Berghuis veroordeelt Steijn: ‘Hij zal wel gepraat hebben met De Telegraaf’

Donderdag, 26 oktober 2023 om 23:52 • Mart van Mourik • Laatste update: 10:05

Steven Berghuis zegt dat Maurice Steijn nooit heeft verteld dat hij de samenwerking niet wilde voortzetten. De Telegraaf pakte woensdagochtend uit met een overzicht van de route van Maurice Steijn richting de uitgang bij Ajax en Berghuis wordt ervan beticht ‘een mes in de rug’ te hebben gestoken bij de voormalig trainer van de Amsterdammers. Berghuis geeft na afloop van het duel met Brighton & Hove Albion (2-0 nederlaag) voor de camera’s van ESPN en Veronica aan dat Steijn nooit bij hem heeft geklaagd.

Steijn wilde zondagavond na de nederlaag bij FC Utrecht in principe aanblijven als trainer van Ajax. Berghuis en assistent-trainer Hedwiges Maduro moesten in dat geval wijken, aangezien de oefenmeester hen ervan betichtte een mes in zijn rug te hebben gestoken. Aan deze eis wenste de clubleiding van Ajax echter niet mee te werken, waarna in goed overleg het contract van Steijn werd ontbonden, zo meldde de krant.

“Het was een hectische week, zeker voor Hedwiges en voor mij”, reageert Berghuis in gesprek met ESPN. “Maar ik denk dat Steijn het zelf verteld heeft aan De Telegraaf. Ik heb dat zelf nooit van hem vernomen. Dus dat zal wel zo zijn dan. Ik heb ook niet de behoefte om hem te appen, en hij heeft mij ook niet geappt. Ik heb niks gehoord.”

“Ik heb gehoord dat mensen spraken over werkweigering”, vervolgt Berghuis. “Dat zijn nogal statements. Ik was pas net fit en het was de bedoeling dat ik 20 tot 25 minuten zou spelen. Dat zijn uiteindelijk 38 minuten geworden waarin ik gewoon slecht inval.”

“Natuurlijk zijn er beelden waarop te zien is dat mijn omschakeling niet goed is, maar er is ook een voorbeeld dat niet is genoemd terwijl ik wel achter de bal aanging. Het is wel gevaarlijk ondertussen ook. Maar je moet ermee dealen, en gelukkig heb ik ondertussen brede schouders. Als je het shirt van Ajax draagt dan is werkweigering onmogelijk. Ik viel gewoon slecht in en was niet klaar voor die wedstrijd.”

Bij Veronica benadrukt Berghuis dat hij niets van Steijn vernomen heeft. “Van hem heb ik niks gehoord. Ik ben twee jaar geleden naar Ajax gehaald door Overmars, Erik ten Hag en Edwin van der Sar. Niet alleen om mijn voetbalkwaliteiten, maar ook vanwege mijn persoonlijkheid.”

“Blijkbaar had Maurice iets meer moeite met mijn persoonlijkheid. That’s it eigenlijk. Ik zou het open en eerlijk vertellen, dus niet zoals Steijn heeft gedaan. Dat heeft hij niet gedaan. Wat moet ik verder zeggen? Ik ben wie ik ben en daar ben ik trots op.”

Na enige aarzeling geeft de middenvelder annex aanvaller aan nog steeds op zijn plek te zitten in Amsterdam. “Uiteindelijk voel ik me nu nog steeds wel prettig bij Ajax, omdat ik me vasthoud aan de mensen die hetzelfde willen als ik.”