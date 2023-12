Berghuis stoort zich aan ‘mensen met dubbele agenda’ en reageert op Correa

Zondag, 3 december 2023 om 17:48 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:26

Steven Berghuis kijkt met frustratie terug op de reacties die hij kreeg na zijn rode kaart in de wedstrijd tegen Olympique Marseille. Onder meer de slachtoffer van zijn tackle, Joaquín Correa, uitte kritiek op de aanvaller van Ajax, terwijl ook analytici kritisch keken naar de actie van Berghuis. Na afloop van het Eredivisie-duel met NEC Nijmegen komt de vleugelspits met een reactie.

In de Europa League-wedstrijd met Olympique Marseille (4-3) werd Berghuis met een directe rode kaart van het veld gestuurd na een overtreding op Correa. De Argentijn uitte na afloop van de wedstrijd via Instagram zijn frustraties richting Berghuis, die na de tackle geen excuses had aangeboden.

Nu reageert Berghuis voor het eerst op de uitlatingen van Correa. “Ik communiceer niet via Instagram en ik kijk er ook niet op. Kijk, ik blesseer hem niet expres. Ik wens hem het allerbeste. Misschien heeft hij een beetje pech gehad. Maar dat is ook voetbal, het hoort erbij. Sorry.”

“Ik heb aan Rulli en Avila gevraagd hoe het met hem ging, maar ik zag de noodzaak niet echt om nog een bericht te sturen”, zo geeft Berghuis aan voor de camera van ESPN.

Daarnaast gaat de aanvaller van Ajax in op de kritiek die hij te verwerken kreeg vanuit de voetbalwereld. "Het zijn voor mensen die mij niet kennen, die mij nooit spreken of nooit met mij gewerkt hebben die weer het standaardoordeel klaar hebben.”

“Zo van: frustratie, zo kennen we Berghuis, zo was hij ook bij Feyenoord. Je kunt het hele riedeltje wel afgaan. Dat is beeldvorming en daar kom ik helaas niet meer vanaf. Dat is frustrerend.”

"Door bepaalde mensen is er al die jaren de nadruk op gelegd”, besluit Berghuis. “Daar moet ik mee leven. Het zijn altijd mensen met dubbele agenda's. Ik heb geen dubbele agenda en ben een liefhebber, ik geniet van het spel en ben recht voor z'n raap. Daardoor kan ik heel goed leven met mezelf."