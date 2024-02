Berghuis luidt in hard interview de noodklok bij ‘weggespeeld’ Ajax

Steven Berghuis vindt dat Ajax verschrikkelijk voor de dag kwam tegen FK Bodø/Glimt (2-2). De rechtsbuiten, die met een hele late goal een gelijkspel binnenhaalde voor de Amsterdammers, luidt kort na de Conference League-wedstrijd de noodklok. "We moeten dingen véél, véél en véél beter doen", aldus Berghuis voor de camera van Veronica.

Ajax werd bij momenten zoek gespeeld door de kampioen van Noorwegen, constateert de reserve-aanvoerder. "We moeten goed kijken waar ze ons wegspelen. De complimenten naar hen, maar we moeten ook naar onszelf kijken, hoe we gespeeld hebben en wat hebben we tegenover Bodø/Glimt hebben gesteld. "

Berghuis vindt het kort na de wedstrijd eigenlijk te vroeg om daarover te praten. "Dat gaan we analyseren." Toch formuleert hij een antwoord op de vraag waar het misging. "Voor mijn gevoel in het drukzetten. Zij speelden ons gewoon weg. In het overtal op het middenveld, wederom. Dan kom je in grote ruimtes en slaat de twijfel toe bij ons."

Dat beïnvloedt ook het aanvalsspel van Ajax. "We staan dan uit positie als we aan de bal komen en dan kom je niet goed aan het aanvallen toe."

De 2-2 van Albert Grønbæk viel na een grote fout van Tristan Gooijer, die enorme risico's nam bij het uitverdedigen en van de bal werd gezet. In de eerste kwam Ajax-doelman Diant Ramaj nog gelukkig weg met een dramatische inspeelpass.

Berghuis krijgt de vraag of John van 't Schip hamert op het verminderen van risico's in de opbouw. "Dat weet ik niet. Er ligt wel ruimte om te voetballen. Tris probeert alleen tussen twee man door te gaan... "

Ajax gaat nu eenmaal uit van eigen kracht, legt Berghuis uit. "Per situatie is het verschillend, maar we moeten het wel in het voetbal zoeken natuurlijk. Daar waar we kunnen moeten we het overtal uitspelen, maar dat was onvoldoende vandaag."

