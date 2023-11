Berghuis kan vraag Van Gangelen nauwelijks geloven: â€˜Nou, wat denk je?â€™

Berghuis kan vraag Van Gangelen nauwelijks geloven: ‘Nou, wat denk je?’

Donderdag, 2 november 2023 om 22:46 • Rian Rosendaal

Steven Berghuis is na de 2-0 overwinning van Ajax op FC Volendam van donderdagavond vooral opgelucht. De rechtsbuiten, die negentig minuten mocht blijven staan van trainer John van 't Schip, is vooral blij voor Chuba Akpom, die een lastig start kent in Amsterdam en tegen Volendam pas zijn eerste doelpunt in het shirt van Ajax maakte.

"Wat valt er van je af?", vraagt ESPN-presentator Jan Joost van Gangelen na afloop. "Toch dat je een keer wint en een doelpunt maakt", antwoordt Berghuis. "Dat Chuba (Akpom, red.) en spelers toch weer een beetje een lichtpuntje zien. En vanuit daar wat meer vertrouwen krijgen, want je ziet dat het nog broos is."

Het had heel anders kunnen lopen, weet ook Berghuis. "Mühren heeft hem nog op de schoen ook", verwijst de buitenspeler naar de grote kans van de Volendam-spits, die alleen op doelman Diant Ramaj afging maar faalde in de afwerking. "Als die er maar niet ingaat, dacht ik. Dat zijn wel van die momenten, al heb je dan nog een kwartier."

"Ik ben gewoon opgelucht en blij voor bepaalde jongens", vervolgt Berghuis, om direct met namen op de proppen te komen. "Zoals Martha, Hlynsson en Akpom. Vooral Akpom, die tot nu toe een moeilijke periode achter de rug heeft en in een team komt waarin de voorwaarden niet goed zijn voor een nieuwe speler om kwaliteiten te laten zien. Ik heb wel geloof in die nieuwe jongens."

Berghuis pleit voor geduld met de Ajax-aankopen. "Het is ook lastig. Ik heb dat bij Watford ervaren, dat je in een nieuw team komt en dat de voorwaarden niet dermate zijn om je kwaliteiten te laten zien. Dat is voor hem (Akpom, red.) persoonlijk een mooie opsteker", aldus Berghuis, die de vraag krijgt waarin het volgens hem geopperde 'broze' bij Ajax precies zit.

"Nou, wat denk je? De laatste plaats, weinig overwinningen en weinig goed spel tot nu toe", lijkt Berghuis verbaasd door de vraag van Van Gangelen. "Ik spreek voor mezelf. In de eerste helft bijvoorbeeld kwam ik in beloftevolle situaties, maar dacht ik dacht voor mijn gevoel meer na dan ik normaal doe. En dat wordt het een beetje besluiteloos, waar je normaal gesproken sneller de trekker overhaalt of sneller de vrije man ziet staan voor de goal."

"Dat had ik vandaag niet en hopelijk kunnen we daarin, ikzelf ook, meer zelfvertrouwen krijgen. Succesbeleving geeft dat zelfvertrouwen, dus dit is een klein stapje", verwijst de routinier van Ajax naar de zege op Volendam, de eerste overwinning van de laagvlieger in de Eredivisie sinds 12 augustus.