Berghuis heeft spijt van uitspraak en neemt woorden in gesprek met Hélène terug

Steven Berghuis heeft spijt van het interview dat hij gaf na afloop van de wedstrijd tegen RKC Waalwijk (4-1 winst). De rechtsbuiten van de Amsterdammers zei afgelopen week dat hij en Steven Bergwijn ‘twee van de beste spelers van de Eredivisie’ zijn, maar nu geeft hij na de zege op Heracles Almelo (2-4) aan dat die uitspraak niet bedoeld was zoals hij het zei.

"Iedereen kijkt veel naar mij en Bergwijn", zei Berghuis afgelopen week. "Ik denk onterecht. Als je twee van de beste spelers in de Eredivisie hebt, mag je ze eerder koesteren dan andersom. Of het niet juist een compliment is? Dat weet ik niet."

Berghuis vond dat de balans in het elftal zoek was. "Nu is er met Henderson iemand bij gekomen op het middenveld die misschien een verbindend puzzelstukje kan zijn, zodat ik en Bergwijn in de posities aan de bal kunnen komen waarop we het moeten gaan doen."

Zaterdagavond vraagt verslaggeefster Hélène Hendriks voor de camera van ESPN wat Berghuis vindt van de kritiek die hij kreeg na afloop van het interview. De vleugelspits geeft aan dat hij spijt heeft van de wijze waarop hij zich een week eerder uitte.

“Achteraf was ik niet blij met mijn interview eerlijk gezegd”, vertelt Berghuis. “Het is een interview van drie minuten, maar ik bedoelde het eigenlijk alleen maar nederig.”

“De vraag ging in eerste instantie over Jordan Henderson en dat hij ons ook enorm zou kunnen versterken dankzij zijn leiderschap. In deze fase wordt er veel naar ons gekeken en soms ontbreekt de nuance.”

“Als je bijvoorbeeld naar Stevie kijkt: in anderhalf jaar tijd heeft hij met tien linksbacks gespeeld. Ik wilde ons gewoon beschermen, maar achteraf was ik niet blij met mijn woordkeuzes. Ik bedoelde niet dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de verdediging. Dus dat wil ik wel terugnemen”, aldus Berghuis.

