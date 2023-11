Berghuis had vlak voor rode kaart ruzie met ballenjongen: ‘Hoe verzin je dit?’

Donderdag, 30 november 2023 om 23:32 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:59

Steven Berghuis heeft Ajax donderdagavond benadeeld met een rode kaart tegen Olympique Marseille (4-3 verlies), zo vinden de analisten van ESPN. Kees Kwakman vindt de straf voor de aanvallende middenvelder van Ajax terecht en laat een opzienbarend moment zien van vlak daarvoor: Berghuis maakte ruzie met een Franse ballenjongen.

"De irritatie bij Berghuis ligt altijd op de loer", zegt Kwakman. "Dat is hier ook het geval met de ballenjongen. Die wil de bal naar Devyne Rensch gooien, die ziet Berghuis niet. Die is daardoor geïrriteerd." Berghuis tikte de bal uit frustratie tegen de ballenjongen aan.

"Die ballenjongen doet eigenlijk helemaal niets vervelends, toch?", vraagt Kenneth Perez zich af. "Soms heb je weleens een bijdehante ballenjongen, weet je wel, maar dat is hier helemaal niet het geval."

Berghuis, Berghuis, want ben je weer allemaal aan het doen? ?? pic.twitter.com/DokvneVJvk — Tristan van der Flip (@tristanvdflip) November 30, 2023

Direct na het akkefietje met de ballenjongen zette Berghuis een enorm harde charge in aan de zijlijn. "Deze overtreding, hoe verzin je het?", zegt Kwakman. "Die jongen (Joaquín Correa, red.) heeft echt geluk dat zijn been los van de grond is, want anders scheurt hij gewoon zijn enkelbanden af." Correa probeerde het nog heel even, maar ging direct weer zitten en werd gewisseld.

"Of dat moment met de ballenjongen dan meespeelt, ik weet het niet", vervolgt Kwakman. "Maar hij heeft wel vaker dit soort overtredingen gehad natuurlijk... Dat het niet meezit, of hij niet lekker in de wedstrijd zit... Maar hij gaf nota bene twee prachtige assists vandaag (beide op Brian Brobbey, red.)."

Pierre van Hooijdonk denkt dat het incidentje met de ballenjongen meespeelt. "Zijn mood is al slecht op dat moment', aldus de oud-spits. "Hij stoort zich aan iets. Het kan niet zijn eigen vorm zijn, want ik vond hem goed spelen. Hij krijgt kortsluiting... Zulke momenten hebben we met regelmaat gezien."

Steven Berghuis liet zich in de tweede helft gaan met een stevige tackle. ?? "Hij geeft twee prachtige assists en dan déze overtreding. Hoe verzin je het." — ESPN NL (@ESPNnl) November 30, 2023

Berghuis verklaarde na afloop het absoluut geen rood te vinden en zelfs te twijfelen over rood. "Berghuis zegt dat hij de bal raakt, maar dat is maar half waar", zegt Perez. "Dat is juist het probleem: hij schampt de bal en gaat er dan vol overheen. Ik vind het een hele harde tackle, die ook nergens voor nodig is."