Berghuis gespaard door ESPN: ‘We hebben pijnlijke beelden van hem, maar...’

Ajax kwam zondagmiddag zonder Steven Berghuis en Steven Bergwijn niet verder dan een teleurstellend gelijkspel tegen NEC (2-2). Marciano Vink en Kenneth Perez zagen dat de sterspelers node werden gemist, maar plaatsen ook vraagtekens bij de defensieve arbeid die door het duo wordt verricht.

Het regent dit seizoen in wedstrijden van Ajax kansen voor de tegenstander en tegendoelpunten. Perez raadt John van 't Schip aan om vanuit een gesloten organisatie te gaan spelen. “Waar het voor Ajax bij moet beginnen is compact staan achterin en van daaruit vooruit verdedigen."

"Het valt te hopen dat als Berghuis en Bergwijn terug zijn, zij ook inzien dat ze daarmee moeten beginnen. Voetballen kunnen ze wel", zegt Perez, die twijfelt aan de werklust van de vleugelaanvallers bij balverlies.

"Het zit niet in die jongens om hard te werken", vult Vink aan. Afgelopen donderdag deed Berghuis dat volgens de analist ook niet tegen FK Bodø/Glimt (2-2). "Ik had beelden klaarstaan van Berghuis, maar dat hebben we niet laten zien."

"Waren die beelden te pijnlijk?”, vraagt Perez zich af. "Het wandelen van Berghuis op die beelden was erg pijnlijk", bevestigt Vink.

"Ajax zit in een spagaat: wat anders? Als je die twee jongens eruit zou halen, wie zet je er dan in? Dan lever je echt te veel voetbal in. Het is kiezen tussen twee kwaden.”

