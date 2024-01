Berghuis gefileerd: ‘Dit kan je bij de top van de amateurs al niet maken’

De tafelgasten bij Voetbalpraat hebben het maandagavond uitgebreid over Steven Berghuis. De linkspoot van Ajax gaf na afloop van het gewonnen Eredivisie-duel met RKC Waalwijk (4-1) een opmerkelijk interview en dit wordt uitvoerig besproken bij het praatprogramma van ESPN. Onder meer Leon ten Voorde vindt de uitspraken van Berghuis opmerkelijk.

De rechtsbuiten van de Amsterdammers stelde na de wedstrijd tegen RKC dat de problemen bij Ajax vooral achterin liggen en dat de crisis in de Johan Cruijff ArenA niet aan hem en ploeggenoot Steven Bergwijn te wijten is. "Wij zijn aanvallers. We kunnen niet bezig zijn met wat er allemaal achter ons gebeurt", aldus Berghuis.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Iedereen kijkt veel naar mij en Bergwijn", vervolgde de middenvelder annex aanvaller. "Ik denk onterecht. Als je twee van de beste spelers in de Eredivisie hebt, mag je ze eerder koesteren dan andersom. Of het niet juist een compliment is? Dat weet ik niet."

Ten Voorde kan zich niet vinden in de woorden van Berghuis. "Bij de top van de amateurs kan dit al niet meer, deze gedachte", reageert de journalist van Tubantia op de woorden van Berghuis.

Willem Vissers kaart aan dat de interviews met de Oranje-international altijd 'het bespreken waard zijn'. "Dat wil ik wel koesteren", antwoordt Perez. "Zijn spel niet zo."

"Dat moet veel en veel beter. Hij zou een goede trap moeten hebben. Qua passing is het prima. Maar qua schieten is het natuurlijk ver onder de maat dit seizoen. En als hij los wil komen van een verdediger, dat lukt bij lange na niet meer."

Ten Voorde stuurt de discussie weer naar de woorden van Berghuis. "Er is ook wel wat gebeurt bij hem. Berghuis heeft onder Erik ten Hag gespeeld, dan moet je niet met de gedachte dat alles wat achter je gebeurt je niks interesseert aankomen."

"In die zin is het bij John van 't Schip misschien wat losser", denkt Vissers. "Hij heeft een bepaalde rol gehad hierin." De Volkskrant-journalist haalt het interview dat Remko Pasveer eerder deze maand gaf aan Het Parool aan, waarin de doelman onder meer aangaf dat er minder spelers dan eerst de sportschool ingaan na een training. "Dat mag de technische staf zichzelf aanrekenen."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties