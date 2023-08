Berghuis en Gaaei krijgen duidelijkheid op vooravond van Ludogorets - Ajax

Woensdag, 23 augustus 2023 om 18:01 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:07

Steven Berghuis staat donderdag tijdens het duel met Ludogorets aan de aftrap, zo heeft Ajax-trainer Maurice Steijn woensdag op de persconferentie bekendgemaakt. De technicus kwam dit seizoen nog niet tot officiële minuten wegens een schorsing, maar is in de Europa League wel gewoon inzetbaar. Daarnaast verklapte Steijn dat aanwinst Anton Gaaei niet in de basis zal staan.

Op de vraag vanuit de perszaal of Steijn Berghuis 'klaar acht voor een basisplaats', is de Haagse oefenmeester kraakhelder. "Ja, dat acht ik wel ja." Ook op de vraag of hij gaat spelen geeft Steijn een kort en krachtig antwoord. "Ja." Berghuis moest de eerste twee Eredivisie-wedstrijden van het seizoen laten schieten wegens een schorsing en moet ook het duel met Fortuna Sittard begin september om dezelfde reden nog missen. Berghuis kreeg na afloop van het duel met FC Twente vorig seizoen een schorsing van drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, voor het slaan van een Twente-supporter.

Berghuis kreeg in het duel met de Tukkers bovendien zijn vijfde gele kaart van het seizoen, waardoor hij uiteindelijk drie competitiewedstrijden schorsing aan zijn broek kreeg. In Europa geldt de schorsing niet en dus gaat Berghuis in Bulgarije zijn eerste officiële minuten van het seizoen maken. Het is nog de vraag op welke positie de aanvaller annex middenvelder opgesteld wordt. De multi-inzetbare Apeldoorner kan centraal op het middenveld, op 10 en als rechtsbuiten uit de voeten.

Anton Gaaei

Ajax verwelkomende onlangs Gaaei bij de club en de Deense verdediger is, in tegenstelling tot Chuba Akpom en Josip Sutalo, speelgerechtigd. "Hij maakt een goede indruk. Hij is er pas kort bij, dus hij zit ook gewoon in de wedstrijdselectie", is Steijn lovend. "Hij zal niet starten, maar heeft laten zien dat hij een goede speler is." De reserverol van Gaaei houdt naar alle waarschijnlijkheid in dat Devyne Rensch zijn plek als rechtsachter behoudt.