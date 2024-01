Berghuis en Bergwijn zijn gewaarschuwd: ‘Henderson maakt daar korte metten mee’

Marciano Vink kan niet geloven dat Jordan Henderson op weg is naar Ajax. De 33-jarige middenvelder moet nog dit weekend officieel worden gepresenteerd in de Johan Cruijff ArenA, waar een contract klaarligt voor anderhalf jaar. Henderson reist een dezer dagen af naar Nederland voor de medische keuring en andere formaliteiten.

"Ik zag het niet aankomen", citeert ESPN uit de mond van Vink. "Ik vind het heel verrassend en zie het eigenlijk ook nog steeds niet voor me. Het is heel bijzonder dat Henderson zelf zo graag naar Ajax wil. Met zijn instelling en mentaliteit gaat hij een nieuwe standaard zetten."

Vink begrijpt niet waarom de voorkeur van Henderson uitgaat naar de Eredivisie. "Ook niet als het PSV of Feyenoord was geweest. Ik denk niet dat je jezelf in de Eredivisie in de kijker speelt voor de EK-selectie. De concurrentie op het middenveld bij Engeland is enorm, met allemaal spelers die voor Europese topclubs spelen. Dan lijkt het mij onwaarschijnlijk dat een bondscoach denkt: die Henderson doet het goed in de Eredivisie, laat ik hem erbij halen."

In de ogen van Vink was Duitsland of Italië een betere bestemming geweest voor Henderson. De analist denkt echter dat die mogelijkheden zich niet hebben voorgedaan. Juventus toonde wel interesse in Henderson, maar kon de Engelsman alleen huren. Doordat Ajax hem permanent wilde overnemen van Al-Ettifaq hadden de Amsterdammers meteen een streepje voor.

Kansloos

"Als er grotere clubs concreet waren geworden, was Ajax waarschijnlijk kansloos geweest", gaat Vink verder. "Uiteindelijk zijn er niet heel veel clubs met interesse geweest. Dat zal te maken hebben met het feit dat hij redelijk op leeftijd en duur is, een halfjaar op laag niveau heeft gespeeld en de meeste clubs hun selecties halverwege het seizoen wel op orde hebben."

Hoewel Henderson lijkt te worden gehaald voor de 6-positie, ziet Vink hem liever ergens anders. "Bij Liverpool was hij in de opbouw niet het eerste aanspeelpunt op het middenveld. Hij speelde daar iets hoger dan wat hij bij Ajax waarschijnlijk gaat doen. Toch denk ik dat hij die andere rol in de Eredivisie ook makkelijk kan invullen. Henderson is een echte buitenkans."

"Hij kan niet in zijn eentje het verschil maken bij Ajax, maar ik geloof wel dat hij met zijn overwicht, statuur en uitgesproken aanwezigheid veel spelers een stukje beter gaat laten voetballen. Hij kan jongens in het veld goed neerzetten en motiveren om er wellicht toch twintig procent meer uit te persen dan zij tot dusver hebben laten zien."

Hiërarchie

Henderson komt volgens Vink in één klap bovenaan in de hiërarchie te staan als belangrijkste speler van Ajax. "En dat is hard nodig ook. Dit seizoen laten de spelers die eigenlijk het voortouw moeten nemen het te veel versloffen. Dan doel ik op jongens als Steven Bergwijn en Steven Berghuis."

"Als zulke spelers al niet thuis geven, dan slaat dit over op de rest van het team. Bij Henderson hoef je daar niet over te twijfelen. Met zijn instelling en mentaliteit gaat hij een nieuwe standaard zetten. Nu sjokken spelers voorin vaak terug en worden de onderlinge afstanden enorm. Dat zal Henderson niet accepteren, daar maakt hij direct korte metten mee."

