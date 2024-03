â€˜Berghuis en Bergwijn? Niet opstellen! Daar is de tijd niet rijp voor bij Ajaxâ€™

‘Berghuis en Bergwijn? Niet opstellen! Daar is de tijd niet rijp voor bij Ajax’

Kenneth Perez komt zondag met een opvallende stance bij Dit was het Weekend. De analist zou Steven Berghuis en Steven Bergwijn, toch twee van de sterren bij Ajax, naast het elftal zetten als ze eenmaal weer fit zijn. Perez adviseert namelijk op vastigheid in te zetten, nu FC Utrecht tamelijk eenvoudig aan de kant werd gezet. "Je bent nu een traject van betrouwbaarheid ingegaan."

Zonder Berghuis en Bergwijn won Ajax zondag met 2-0 van de Domstedelingen. Met name de defensieve stabiliteit sprong daarbij in het oog. De Amsterdammers hielden eindelijk weer de nul, wat voor het laatst gebeurde op 25 november tegen Vitesse (5-0). Perez zou daarom vasthouden aan dezelfde elf.

"Niet opstellen", is de Deen duidelijk over Berghuis en Bergwijn. "Je bent nu een traject ingegaan van betrouwbaarheid. Hlynsson en Taylor willen ook hard werken voor het team. En ik weet het: het is niet wat je wil zien – je wil spelers zien met een fluwelen techniek, enzovoort. Maar daar is de tijd niet rijp voor."

"Ze waren echt kansloos tegen AZ en dat kwam omdat ze te veel 'voetballers' hadden", denkt Perez. Tegen Aston Villa zou hij daarom vasthouden aan het plan van zondag. "Die twee jongens (Berghuis en Bergwijn, red.) kun je dan eventueel gebruiken om de boel open te breken. Het wordt niet makkelijk om ze op de bank te houden, maar je bent aangesteld om resultaat te halen."

Hoewel Bergwijn nog even nodig lijkt te hebben, wordt Berghuis donderdag wel verwacht in het treffen met de Engelsen. Mario Been, die tevens in de studio aanwezig is, geeft het geen kans dat de linkspoot genoegen neemt met een plek in de dug-out.

"Dat lijkt me geen optie, en ook niet logisch. Berghuis is een van je betere spelers en ze hebben vandaag (zondag, red.) niet of nauwelijks iets gecreëerd."

"En ze hebben ook geen garantie dat ze volgende week wéér zo goed spelen. Berghuis heeft laten zien dat hij voor Ajax van onschatbare waarde is", besluit Been.

