Berghuis: ‘Dat had ik niet verwacht, gezien mijn lange tijd bij de amateurs’

Steven Berghuis speelde vorige week tegen Almere City FC (3-0) zijn vijfhonderdste duel in het betaald voetbal. De vleugelaanvaller van Ajax vindt het bijzonder deze mijlpaal te hebben bereikt. "Ik had niet verwacht dat ik zoveel wedstrijden in het betaald voetbal zou spelen, gezien mijn lange tijd bij de amateurs."

"Ik ben dankbaar voor de kansen die ik bij alle clubs heb gekregen", benadrukt de voormalig speler van onder meer FC Twente, Watford en Feyenoord in een interview op de website van Ajax. "Ik heb altijd hard gewerkt en ben ook eigenlijk altijd fit geweest, waardoor ik ook veel heb kunnen spelen. Daar ben ik trots op."

Berghuis was zich in eerste instantie helemaal niet bewust van de mijlpaal van vijfhonderd wedstrijden als profvoetballer. "Ik wist zelf eerst niet dat ik mijn vijfhonderdste wedstrijd kon spelen, maar kreeg dit voor de wedstrijd te horen."

"Hoewel ik al met de trainer had gesproken over mijn invalbeurt, kwam het besef pas na de wedstrijd echt bij me binnen. Het is bijzonder om deze mijlpaal te bereiken", aldus de trotse Berghuis, die tegen Almere City dus speeltijd kreeg van John van 't Schip.

Duel nummer 501 volgt normaal gesproken zondag, als Ajax het seizoen afsluit tegen hekkensluiter en degradant Vitesse. "Ik heb erover nagedacht hoe we dit moeten aanpakken. We moeten respect tonen voor de situatie in Arnhem. Hopelijk kunnen we een mooie wedstrijd neerzetten voor beide teams. Ik denk dat we gewoon moeten genieten en vrij moeten spelen."

Blessurevrij

Voor Berghuis is het vooral een opluchting dat hij weer pijnvrij kan spelen. "Ik liep eerst een blessure aan mijn binnenband op tijdens een wedstrijd tegen Bodø/Glimt. Tijdens mijn revalidatie kreeg ik last van mijn onderrug. Dat was het meest vervelende, omdat het moeilijk te verhelpen was."

"Ondanks behandelingen en oefeningen bleef ik last houden, vooral op het veld. Daarom besloten we ons te richten op volledig herstel in plaats van te focussen op het halen van een specifieke wedstrijd. Uiteindelijk heeft dit proces tijd gekost, maar ik ben nu volledig hersteld en daar ben ik erg blij mee", aldus de tevreden buitenspeler van Ajax.

