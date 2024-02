Berghuis afwezig bij Ajax; Van 't Schip verrast met Tahirovic en basisdebutant

De opstelling van Ajax voor het duel met NEC is bekend. Trainer John van 't Schip voert twee wijzigingen door ten opzichte van het Conference League-duel met FK Bodø/Glimt (2-2). Steven Berghuis is niet fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen en wordt verrassenderwijs vervangen door Jaydon Banel. Ook Chuba Akpom wordt geslachtofferd: Benjamin Tahirovic speelt in zijn plaats, waardoor Kenneth Taylor opschuift op het middenveld. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 1.

Diant Ramaj staat onder de lat bij de Amsterdammers. De Duitser ziet vier verdedigers voor zich staan: Tristan Gooijer, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Devyne Rensch. Op het middenveld vormen Jordan Henderson en Tahirovic het blok achter nummer 10 Taylor. Spits Brian Brobbey wordt geflankeerd door Banel (rechts) en Kristian Hlynsson (links).

Ajax zag AZ zaterdagavond winnen van Fortuna Sittard (1-2) en dus moeten de Amsterdammers zelf ook winnen om het gat met de Alkmaarders, die nu vierde staan, terug te brengen tot één punt. Ajax kent echter bepaald niet zijn beste fase in een toch al kleurloos seizoen. Na een vrij kansloze 3-2 nederlaag bij sc Heerenveen speelde Ajax na nog een matige wedstrijd op het nippertje gelijk tegen Bodø/Glimt.

Voordat Ajax aan de return kan denken volgt dus eerst de ontmoeting met NEC. "NEC heeft een goed voetballende ploeg", vindt Van 't Schip. "Uit hebben we gewonnen (1-2, red.), maar ze hebben het ons in fases heel moeilijk gemaakt. Ze bouwen goed op van achteruit en hebben veel snelheid voorin met onder andere Sontje Hansen. Het is over het algemeen een goed voetballend elftal en die moet je niet te veel ruimte geven."

Aan de kant van NEC moet trainer Rogier Meijer het stellen zonder de aan zijn lies geblesseerde Bram Nuytinck. Meevaller is de terugkeer in de selectie van Lasse Schöne, die uitgerekend tegen zijn ex-club Ajax de buitenlander met de meeste Eredivisie-duels achter zijn naam kan worden. Momenteel deelt de Deen dat record (433 wedstrijden) nog met de Zuid-Afrikaan Hans Vonk, oud-doelman van onder meer Ajax en sc Heerenveen.

NEC zat in een uitstekende fase, totdat er vorige week vrijdag verrassend met 2-0 verloren werd van RKC Waalwijk (2-0). Ook Meijer heeft de wanprestatie van Ajax tegen Bodø/Glimt gezien. "Gisteren (donderdag, red.) zag je het beeld van de laatste weken, dat het aam de bal bij vlagen behoorlijk is. Maar zonder bal hebben ze best veel moeite op dit moment om te zorgen dat de tegenstander niet te veel kansen creëert. Daar liggen best mogelijkheden, al zullen we aan de bal een stuk beter moeten zijn dan afgelopen vrijdag."

Opstelling Ajax: Ramaj; Gooijer, Sutalo, Hato, Rensch; Henderson, Taylor, Tahirovic; Banel, Brobbey, Hlynsson.

