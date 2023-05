‘Bere-aanvoerder’ Kökçü verwarmt de harten: ‘Dit is mooier dan drie punten’

Woensdag, 10 mei 2023 om 07:10 • Wessel Antes

Orkun Kökçü heeft zich afgelopen zondag nog iets populairder gemaakt bij Het Legioen dan hij al was. De aanvoerder van Feyenoord nam na afloop van de 0-2 zege op Excelsior uitgebreid de tijd om twee terminale kankerpatiënten te groeten met een knuffel. Vervolgens maakte Kökçü alle tijd vrij om een praatje te maken met de ongeneeslijk zieke fans. Een cameraman van ESPN wist het beeld vast te leggen, wat zorgde voor ontroering op sociale media. “Dit is mooier dan drie punten”, schreef een oplettende Twitteraar.

De Telegraaf sprak dinsdag met Jan van Katwijk, een gepensioneerde verpleegkundige die getuige was van het tafereel in het Van Donge & De Roo Stadion. “Zo’n jongen hoeft dat natuurlijk niet te doen. Maar na een eerste praatje kwam hij later nog terug met twee shirts. Ik was zo blij voor de man die ik samen met zijn twee zoons begeleidde. Hij zou komende zondag eigenlijk naar de kampioenswedstrijd in De Kuip gaan. Om het tot die tijd vol te houden, onderging hij zelfs een extra chemo. Vorige week werd echter duidelijk dat hij die wedstrijd waarschijnlijk niet meer zou halen. Dankzij fantastische lastminute-hulp van Excelsior kon hij nu bij deze bijna-kampioensderby terecht.”

Nog mooier dan de 3 punten! Kökcü our captain! pic.twitter.com/5ICjkDydga — Joost Broekman (@broekman_joost) May 7, 2023

Een van de ongeneeslijk zieke supporters, Kees Nooren, ging maandag al in gesprek met RTV Rijnmond. De 72-jarige fan is Kökçü eeuwig dankbaar. “Kökçü vroeg of ik had genoten van de wedstrijd. En hij wenste mij heel veel sterkte. Ik kreeg ook nog zijn shirt cadeau, met daarop veel handtekeningen van de andere spelers. Hij is een bere-aanvoerder”, aldus Nooren over de pas 22-jarige aanvoerder van de Rotterdammers, die al 172 wedstrijden in dienst van Feyenoord speelde.

De verwachting is dat Nooren niet lang meer te leven heeft, maar de Feyenoord-fan in hart en nieren blijft positief. “Ik heb zondag mijn eigen kampioensfeest gevierd.” De actie van Kökçü wordt ook op sociale media zeer gewaardeerd. “Dit is nog mooier dan de drie punten”, schrijft Twitteraar Joost Broekman. “Kökçü our captain!” Feyenoord kan komende zondag in de eigen Kuip kampioen worden. Daarvoor dienen de Rotterdammers het af te rekenen met Go Ahead Eagles, dat momenteel elfde staat in de Eredivisie. Indien de Stadionclub daarin slaagt, staat Kökçü aanstaande maandag als aanvoerder met de schaal op de Coolsingel.