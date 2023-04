Beoogde ‘motor’ van Ajax valt hopeloos door de mand: ‘Klein motortje dan!’

Maandag, 24 april 2023 om 08:52 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:58

Kees Luijckx zag Kenneth Taylor en Florian Grillitsch geen al te beste indruk achterlaten tijdens PSV - Ajax (3-0). Volgens John Heitinga moesten de twee 'de motor van het team' vormen namens de Amsterdammers – een test waar ze hopeloos voor faalden, aldus Luijckx. Met name Taylor moet het na afloop ontgelden.

Bij Dit was het Weekend legt Milan van Dongen de uitspraken van Heitinga aan zijn tafelgasten voor. De Ajax-trainer noemde Grillitsch en Taylor voor de wedstrijd 'de beoogde motor. van zijn elftal'. "Een klein motortje dan", zegt Luijckx over Grillitsch, voordat hij op Taylor inzoomt. "Ik heb vaak tegen Ajax gespeeld en Ajacieden zijn altijd spelers met zóveel vertrouwen. Ik had ook Klaassen of Grillitsch eruit kunnen lichten, maar Taylor..."

"Soms was het onzekerheid, soms laksheid, maar hij had zoveel onnodig balverlies", begint Luijckx zijn relaas. De oud-verdediger vond dat Taylor continu voor vertraging zorgde. "Ik zag zovaak van die stroperige passes. Als je het spel wil versnellen, moet je die bal gewoon naar voren passen. Er waren zoveel van dat soort momenten. Ik vond Taylor met name in de eerste helft slecht spelen. Van een speler die normaal gesproken goed is aan de bal verwacht ik toch meer."

Afgaande op zondag mag de noodklok met recht geluid worden in Amsterdam, denkt Luijckx. "Ik vond het tempo van PSV niet eens zo hoog liggen aan de bal. Dan kun je praten over instelling of wedstrijdmentaliteit, maar met zoveel onnodige fouten in de eerste helft ga je niets klaarspelen. Dan houdt het al op, je tactische verhaal." Door de nederlaag in Eindhoven zette Ajax zichzelf een flinke hak in de jacht op Champions League-voetbal. Met nog vier wedstrijden te gaan staan de Amsterdammers drie punten achter op nummer twee PSV.