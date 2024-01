Benzema wil Saudi-Arabië verlaten en praat met club over terugkeer in Europa

Karim Benzema heeft een transferverzoek ingediend bij zijn club Al-Ittihad, zo meldt het Franse persbureau AFP dinsdag. De Franse ster kwam vorige week zeventien dagen te laat terug van vakantie en voelt dat er druk op hem staat vanuit de club. Hij wil Saudi-Arabië tijdelijk verlaten.

Benzema is al in gesprek met Olympique Lyon, zo melden verschillende media waaronder The Guardian. Het salaris van de Fransman vormt echter nog wel een obstakel. Benzema speelde tussen 2005 en 2009 al voor Lyon. Hij werd vier keer kampioen van Frankrijk.

Dat er frictie is tussen club en speler, werd vorige week duidelijk. Benzema meldde zich namelijk zeventien dagen te laat bij zijn werkgever.

Er heerste lange tijd onduidelijkheid rondom de superspits, die op vakantie was, en zijn club is dan ook woedend op de Fransman.

De voormalig Ballon d'Or-winnaar vierde rond de feestdagen een vakantie op Mauritius, een eiland in de buurt van Madagaskar. Hij zou vervolgens op 2 januari terugkeren bij zijn club in Saudi-Arabië, maar daar kwam het lange tijd niet van. Persbureau AFP sprak met een anonieme bron binnen de club.

“Benzema zou op 2 januari terugkeren van zijn vakantie, maar liet maar liefst tien dagen niets van zich horen. Hij was onbereikbaar”, meldde de anonieme bron. "Al-Ittihad bood aan hem aan om te verkassen binnen Saudi-Arabië, maar dat zag Benzema niet zitten."

Benzema werd vorig weekend als gevolg hiervan uit de selectie gezet door manager Marcelo Gallardo. Er ging een gerucht dat Benzema vast zou hebben gezeten op het eiland door de cycloon Belal en dat het daardoor voor hem onmogelijk was geworden om terug te keren naar zijn club, maar de tropische storm ontstond pas nadat de spits zou moeten zijn teruggekeerd.

