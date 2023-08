‘Benzema ligt in Saudi-Arabië om twee redenen overhoop met zijn trainer’

Donderdag, 24 augustus 2023 om 11:32 • Bart DHanis • Laatste update: 13:03

Karim Benzema ligt overhoop met trainer Nuno Espírito Santo, zo meldt Voetbal International op basis van bronnen uit Saudi-Arabië. De Portugese trainer van Al-Ittihad wilde niet dat Benzema de overstap naar zijn club zou maken, omdat de Franse superster niet ‘bij zijn speelstijl’ zou passen.

De voormalig coach van onder meer Tottenham Hotspur en Wolverhampton Wanderers heeft volgens het Saudische medium Asharq Al-Awsat bij de clubleiding aangegeven niet te zitten wachten op de komst van Benzema. Hierdoor is de sfeer tussen de recentste winnaar van de Ballon d’Or en zijn trainer gespannen geworden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook is er een dispuut over het aanvoerderschap van de club. Benzema zou de band bij zijn komst naar het Midden-Oosten hebben opgeëist, terwijl Espírito Santos de Braziliaan Romarinho graag aanvoerder wilde maken. In dit conflict lijkt de Portugees zijn zin te krijgen, daar Romarinho de afgelopen twee duels met de aanvoerdersband om zijn arm speelde.

Toch is er een ongemakkelijke situatie ontstaan en Benzema zou het gevoel hebben dat er niet professioneel met hem om wordt gegaan. Op het veld is daar overigens weinig van te merken. Na twee duels staat Al-Ittihad bovenaan de ranglijst. Benzema speelde tot dusver zes wedstrijden bij zijn nieuwe club. Hierin wist hij drie doelpunten te maken en twee assists af te leveren.