Benjamin Mendy dient torenhoge claim in tegen Manchester City

Maandag, 20 november 2023 om 17:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:30

Benjamin Mendy eist zijn onbetaalde salaris op van Manchester City, zo meldt Sky Sports. De 29-jarige Fransman liep door een slepende rechtsprocedure, waarin hij volledig vrijgesproken werd, bijna twee jaar aan loon mis en wil dat alsnog ontvangen. Het gaat om een claim van minimaal 'meerdere miljoenen ponden', zo meldt het Britse tv-station.

De afgelopen dagen heeft Mendy samen met zijn belangenbehartigers een claim ingediend bij het zogeheten Employment Tribunal in Groot-Brittannië vanwege 'ongeoorloofde inhoudingen op salaris'.

Mendy werd in augustus 2021 op non-actief gezet door Manchester City nadat hij diverse aanklachten tegen zich had gekregen van aanranding en verkrachting. De laatste wedstrijd van de linkervleugelverdediger voor de Engelse topclub was op 15 augustus 2021.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het contract van Mendy bij Manchester City liep op 30 juni 2023 af. Op 14 juli klonk in Chester Crown Court unaniem vrijspraak voor Mendy in de laatste twee verkrachtingszaken die nog behandeld moesten worden. Mendy werd in januari van dit jaar al in zeven van de negen zaken vrijgesproken.

Enkele dagen na de definitieve vrijspraak kreeg Mendy een contract bij Lorient in zijn thuisland Frankrijk. Op 17 september maakte Mendy zijn langverwachte rentree in het profvoetbal met een korte invalbeurt.

In de twee duels daarna viel de linksback opnieuw in bij Lorient, maar daar bleef het voorlopig bij. Sinds begin oktober is Mendy geblesseerd. De aard daarvan is onduidelijk.

Mendy ligt bij Lorient vast tot medio 2025. Hij kwam tot nu toe tien keer uit voor het Franse elftal, het laatst in november 2019.