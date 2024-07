Benfica wijst bod van 70 miljoen euro op João Neves resoluut af; deal lijkt toch aanstaande

Paris Saint-Germain heeft een bod van zeventig miljoen euro op João Neves afgewezen zien worden, zo meldt Florian Plettenberg van Sky Sport. Benfica heeft naar verluidt niet getwijfeld over de afwijzing, toch lijkt een deal niet al te ver weg meer te zijn.

Neves staat al een tijdje in de concrete belangstelling van PSG, dat al tot een mondeling akkoord is gekomen met het negentienjarige toptalent. Neves staat nog tot medio 2028 onder contract in Estádio da Luz, wat maakt dat Benfica sterk in de onderhandelingen staat.

Neves heeft een ontsnappingsclausule van 120 miljoen euro in zijn contract staan, maar daar wil PSG (vooralsnog) niet aan voldoen. De Parijzenaren hopen dat Benfica bereid is te onderhandelen over een lagere transfersom, maar zeventig miljoen is bij lange na niet genoeg voor de topclub uit Lissabon.

Ondanks het afgewezen openingsbod ligt het in de lijn der verwachting dat Benfica en PSG spoedig tot een akkoord zullen komen. Portugese media melden dat het verschil tussen vraag en aanbod niet al te groot meer is. Benfica zou ook bereid zijn om Neves voor (iets) minder dan 120 miljoen te laten gaan.

PSG-trainer Luis Enrique heeft technisch directeur Luis Campos gevraagd de deal zo snel mogelijk in orde te maken, om Neves al te kunnen gebruiken in de voorbereiding op het aanstaande seizoen. Als de transfer doorgaat, komt Neves in Parijs landgenoten Vitinha, Danilo en Gonçalo Ramos tegen. Renato Sanches, officieel ook nog speler van de club, vertrekt zo goed als zeker.

Neves, centrale middenvelder van beroep, stond ook in de serieuze belangstelling van Manchester United, dat eerder deze maand twee biedingen op de Portugees afgewezen zag worden. Man United lijkt zijn focus inmiddels te hebben verlegd naar Manuel Ugarte van PSG, dat mogelijk bereid is de Uruguayaan sneller te laten gaan zodra Neves binnen is.

Benfica staat bekend om zijn uitstekende verkoopbeleid en het torenhoge miljoenenbedrag dat het zou krijgen bij een verkoop van Neves zou dan ook zeker geen uitzondering zijn. Zo verdiende het ooit enorme bedragen aan João Félix (127 miljoen), Enzo Fernández (121), Darwin Núñez (85), Rúben Dias (71) en Gonçalo Ramos (65).