Benfica stelt vraagprijs vast voor David Neres en opent gesprekken met Napoli

David Neres mag zich verheugen op belangstelling van Napoli, zo melden Corriere dello Sport en A Bola donderdagavond. Benfica zou een prijskaartje van 25 miljoen euro om de nek van Neres hebben gehangen.

Neres is onder trainer Roger Schmidt geen onbetwiste basisspeler bij Benfica en dat biedt mogelijk uitkomst voor Napoli. Nieuwbakken trainer Antonio Conte wil graag meer diepte implementeren bij Napoli en daarvoor ziet hij in Neres een geschikte toevoeging.

Napoli en Benfica hebben de gesprekken inmiddels geopend, al zijn die nog niet vergevorderd. Neres, zowel op rechts als op links uit de voeten kan, heeft een ontsnappingsclausule van honderd miljoen euro in zijn contract staan, maar een kwart van dat bedrag zou voldoende moeten zijn om hem naar Napels te halen.

Neres staat nog tot medio 2027 onder contract in Estádio da Luz, waar hij vorig seizoen tussen bank en basis schommelde. In de Portugese competitie was Neres in 24 wedstrijden beschikbaar. Twaalf daarvan maakte hij vanaf de aftrap mee, en twaalf keer begon hij op de bank. Over alle competities noteerde hij vorig seizoen vijf treffers en tien assists.

Neres zou bij Napoli de vervanger moeten worden van Jesper Lindstrøm, die een transfer naar Everton nadert. Napoli staat open voor een vertrek van de Deen en de verwachting is dan ook dat die transfer spoedig voltooid wordt. Lindstrøm moet 25 miljoen euro opleveren en als het aan Napoli ligt wordt dat bedrag direct doorgestuurd naar Lissabon voor Neres.

Benfica haalde Neres in de zomer van 2022 voor ongeveer vijftien miljoen euro op bij Shakhtar Donetsk en kan dus tien miljoen euro winst maken op de achtvoudig Braziliaans international, die al een tijdje uit beeld is bij de Seleção.

Neres vergaarde in Nederland bekendheid uit zijn tijd bij Ajax. De linkspoot kwam 180 maal in actie namens de Amsterdammers en was in die tijd goed voor 47 goals en 41 assists. Neres verkaste in januari 2022 naar Shakhtar, dat twaalf miljoen euro overmaakte naar de Johan Cruijff ArenA.



