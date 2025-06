'Benfica schrikt van vraagprijs Feyenoord voor Hadj Moussa en zet transfer op stand-by'

Benfica heeft zich voorlopig teruggetrokken uit de race voor Anis Hadj Moussa, zo meldt het Portugese A Bola. De eisen van Feyenoord zijn de club te gortig, waardoor er doorgeschakeld wordt naar andere namen.

1908.nl pakte donderdag uit met het nieuws dat Hadj Moussa in gesprek is met Benfica, dat de Algerijnse buitenspeler ziet als de ideale opvolger voor Ángel Di María. “Hadj Moussa is slechts een naam op het lijstje”, aldus A Bola.

Volgens het Portugese medium zou Feyenoord namelijk maar liefst 20 miljoen euro willen ontvangen voor de dribbelaar. Hadj Moussa werd vorige zomer voor 3,5 miljoen euro naar De Kuip gehaald.

“Feyenoord mikt op een bedrag van 20 miljoen euro, waarschijnlijk met extra bonussen”, zo weet A Bola. “Daardoor is Benfica niet geheel uit de race voor de aanvaller, maar zet het Feyenoord op stand-by.”

Hadj Moussa wordt in Portugal gezien als een speler die perfect in het profiel past om Di María op te volgen, maar niet tegen elke voorwaarde. “Feyenoord zal de lat lager moeten leggen, als het verder wil komen in het proces.”

Zo wordt Feyenoord gezien als ‘hebberig’, na eerdere geslaagde onderhandelingen over Orkun Kökçü (25 miljoen euro, exclusief bonussen) en Fredrik Aursnes (13 miljoen euro, exclusief bonussen). Benfica hoopt dat de Rotterdammers wat betreft Hadj Moussa nog water bij de wijn doen.

De behendige dribbelaar kwam in zijn eerste jaar bij Feyenoord tot 43 wedstrijden, 11 goals en 5 assists. Hadj-Moussa ligt nog tot medio 2029 vast bij de Rotterdammers, waardoor Dennis te Kloese en zijn collega’s een hoge transfersom kunnen vragen. Benfica wil daar dus voorlopig niet in meegaan.