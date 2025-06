Benfica-middenvelder Orkun Kökçü is woedend na wissel en krijgt het aan de stok met eigen trainer

Benfica heeft het tweede duel op het WK voor clubs probleemloos gewonnen. De Portugese club was met liefst 6-0 te sterk voor Auckland City. Het duel lag ruim twee uur stil vanwege noodweer, en Orkun Kökçü was woedend nadat hij gewisseld werd.

Het eerste duel had Benfica nog gelijkgespeeld eerder deze week: 2-2 tegen Boca Juniors. Auckland ging ondertussen keihard onderuit tegen Bayern München: 10-0.

Ook nu moesten de Nieuw-Zeelanders dus flink wat goals incasseren. Bij rust stond het overigens nog maar 1-0, door een benutte penalty van Ángel Di María.

Daarna lag het duel dus lange tijd stil. Dat had ermee te maken dat er een storm was en het met bakken uit de hemel kwam in Orlando. Na een onderbreking van zo’n twee uur begon uiteindelijk de tweede helft.

Daarin ging het alsnog hard. Vangelis Pavlidis, Renato Sanches, Leandro Barreiro (tweemaal) en opnieuw Di María waren trefzeker: 6-0.

Kökçü was bij de goal van Pavlidis de aangever. Even daarvoor had de Turkse middenvelder een gele kaart gekregen, en mede daardoor werd hij na een uur spelen van het veld gehaald en vervangen door Sanches.

De voormalig Feyenoorder was overduidelijk niet blij met die wissel. Na een aantal gebaren en een serieuze woordenwisseling met trainer Bruno Lage nam Kökçü uiteindelijk plaats op de reservebank.