Ben Mee onthult handelsmerk van Haaland: ‘Om heel eerlijk te zijn...’

Dinsdag, 18 april 2023 om 08:51 • Laatste update: 09:54

Ben Mee heeft een boekje opengedaan over de manier waarop Erling Braut Haaland zijn directe tegenstanders probeert te intimideren tijdens de wedstrijd. Zo onthult de verdediger van Brentford dat de Noorse sterspeler zijn tegenstanders knijpt. Mee slaagde er met the Bees in om eerder dit seizoen in het Etihad met 1-2 te winnen van City. Op de laatste speeldag van de Premier League komen beide ploegen elkaar nogmaals tegen.

Haaland is andermaal bezig aan een ijzersterk seizoen en jaagt vol op het record van Alan Shearer en Andy Cole. Laatstgenoemden slaagden erin om 34 Premier League-goals te maken in één seizoen. De teller van Haaland staat na dertig Premier League-wedstrijden op 32. Hoewel velen zijn succes toeschrijven aan zijn snelheid, kracht en doelpunteninstinct, weet Mee dat Haaland er meer voor nodig heeft om zijn tegenstanders af te schrikken.

Mee ??? "Little pinches here and there between me and him." ?? Carra ??? "You or him?" Mee ??? "More him to be fair." ?? Ben Mee shares his experience defending against Erling Haaland pic.twitter.com/i5c9UESIwk — Football Daily (@footballdaily) April 17, 2023

"Hij is een fysiek sterke speler, we hadden wat geruzie onderling", vertelt Mee in Monday Night Football bij Sky Sports. "Het moge duidelijk zijn dat ik mijn fysiek in de strijd gooi in en rond de zestien om hem niet in de positie te laten komen die hij wil. Met een paar kneepjes tussen hem en mij." Op de vraag van Jamie Carragher of Haaland of Mee meer kneep, antwoordde de verdediger: "Meer van hem om eerlijk te zijn. Maar dat vind ik niet erg, dat vind ik best leuk."

Mee en Haaland vechten op de laatste speeldag in de Premier League mogelijk nog een rechtstreeks duel uit, als City en Brentford elkaar op nieuw treffen. De Londenaren zijn bezig aan een slechte reeks en wisten geen van de laatste vijf competitiewedstrijden te winnen. City daarentegen is weer helemaal terug in de strijd om de landstitel. De achterstand op Arsenal bedraagt nog vier punten. De ploeg van Josep Guardiola speelde een wedstrijd minder.