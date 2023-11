Beloont Van den Boomen het vertrouwen van Van 't Schip bij Ajax?

Zondag, 5 november 2023 om 11:05 • Rian Rosendaal

Ajax wist donderdagavond dan eindelijk weer te winnen in de Eredivisie. FC Volendam werd in de Johan Cruijff ArenA op een 2-0 nederlaag getrakteerd, na een periode van bijna drie maanden zonder overwinning in competitieverband. Interim-coach John van 't Schip zou dolgraag zien dat Ajax zondag ook drie punten pakt in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen.

De onlangs aangestelde Van 't Schip ziet in de komende maanden een belangrijke rol weggelegd voor Branco van den Boomen. De 28-jarige middenvelder had tegen Volendam dan ook een basisplaats en moest samen met Kenneth Taylor voor de controle zorgen op het middenveld. De verwachting is dat Van den Boomen zondagmiddag ook aan de aftrap verschijnt van de ontmoeting met Heerenveen.

