Beloften Feyenoord winnen in Rome en zijn zeker van overwintering in UYL

Dinsdag, 7 november 2023 om 15:58 • Siep Engelen • Laatste update: 16:07

Feyenoord Onder 19 heeft uitstekende zaken gedaan in de UEFA Youth League. Op bezoek bij Lazio werd het na een spannende pot 1-3 voor de Rotterdammers en daarmee zijn zij na vier wedstrijden al verzekerd van de knock-outfase in het toernooi. Feyenoord kwam via een prachtige treffer van Aymen Sliti al vroeg op voorsprong in Rome, waarna Felipe Bordon namens Lazio de gelijkmaker aantekende. In de tweede helft kreeg Lazio enige grote kansen, maar was het spits Nesto Groen die Feyenoord naar de volgende voorsprong schoot. In de blessuretijd zorgde Fabiano Francisco Rust op fraaie wijze voor het slotakkoord.

Al in de tiende minuut konden de Rotterdammers juichen. Na een schitterende actie maakte Sliti met een geplaatste bal de openingstreffer. Met een schitterende bekeken bal in de linkerbovenhoek liet hij Lazio-doelman Davide Renzetti kansloos.

Aymen Sliti maakt op geweldige wijze de 1-0 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 7, 2023

Ook in de minuten hierna was Feyenoord de betere ploeg, maar werd het Lazio dat de gelijkmaker produceerde. In de 25e minuut miste Lorenzo D’Agostini een enorme kans, maar uit de daaruit volgende hoekschop viel alsnog de goal: 1-1. Na mistasten van Feyenoord-doelman Ismail Ka kopte Bordon binnen.

Feyenoord-aanvoerder Zépiqueno Redmond, die in het vorige duel met Lazio nog een penalty miste, kreeg in het restant van de eerste helft nog een aantal goede kansen, maar tot een doelpunt kwamen beide ploegen niet meer voor de rust.

Na rust begonnen beide ploegen rustig, maar na een goede actie in de 66e minuut van Slowaaks toptalent Leo Sauer wist Groen als een echte spits de bal binnen te lopen: 1-2. Sauer legde de bal netjes terug en Groen rondde koelbloedig af.

Hierna probeerde Lazio het tempo wat op te schroeven en dat leverde een aantal grote kansen op. In de 68e minuut werd een inzet door de Feyenoord-verdediging ternauwernood van de lijn gehaald en even later werd een vrije trap door Saná Fernandes net over het doel geschoten.

In de slotfase van de wedstrijd moesten de Italianen meer risico gaan nemen en bracht het een extra aanvaller binnen de lijnen. Hierdoor werden de ruimtes voor Feyenoord steeds groter. In de blessuretijd maakte invaller Fabiano Francisco Rust er na een fraaie uithaal 1-3 van, waarmee hij de wedstrijd definitief besliste.

Feyenoord is nu met tien punten uit vier wedstrijden de trotse koploper in de poule en kan overwintering in de Youth League haast niet meer mislopen. Groepsgenoten Atlético Madrid en Celtic komen later vandaag nog in actie.