Belofte maakt schuld: goaltjesdief krijgt gloednieuwe wasdroger van Voetbalzone

ADVERTORIAL- Wie de Keuken Kampioen Divisie met enige regelmaat volgt, heeft de naam Martijn Kaars vaak op het scorebord zien staan. De goaltjesdief van Helmond Sport is een fervent liefhebber van weddenschappen en sloot aan het eind van vorig seizoen een weddenschap af met Voetbalzone -verslaggever Jelle Kusters.

De inzet? Als Kaars minimaal dertien doelpunten zou maken in de Keuken Kampioen Divisie, zou de spits van Helmond Sport een fonkelnieuwe wasdroger van Champions League-niveau krijgen. Kusters onderschatte de scoringsdrift van de aanvaller behoorlijk en wist al snel in het seizoen dat hij Kaars een droger verschuldigd was. Electro World Wout van Vlerken schoot de verslaggever te hulp en werkte als trotse sponsor mee.

Martijn Kaars en weddenschappen

Kusters meldde zich onlangs bij Electro World Wout van Vlerken om de beste droger uit te zoeken en hoogstpersoonlijk af te leveren bij de spits. In de winkel werd gekozen voor een zeer betrouwbare Siemens droger ter waarde van 800 euro, inclusief vijf jaar garantie, net als de garantie voor doelpunten die Kaars levert aan Helmond Sport.

Eenmaal bij de woning van Kaars gekomen, bleek het installeren van een droger nog niet zo eenvoudig voor de Voetbalzone-verslaggever. Met de nodige moeite is het apparaat uiteindelijk alsnog succesvol geïnstalleerd door Kusters, zonder inmenging van de gekwalificeerde installateurs die Electro World Wout van Vlerken doorgaans zelf op pad stuurt.

Kaars is sinds de zomer van 2022 de spits van Helmond Sport. Destijds maakte hij de overstap van het net gepromoveerde FC Volendam. Zijn verblijf bij de Kattenmeppers is zeer vruchtbaar gebleken. De voorhoedespeler heeft zich ontpopt tot een sterkhouder van Helmond Sport en wist in zijn debuutseizoen veertien doelpunten te noteren.

Dit seizoen maakte hij zijn dertiende goal al in november toen hij met Helmond op bezoek ging bij Jong Ajax. Op Sportpark de Toekomst kon hij zijn ploeg echter niet behoeden voor een 4-1 nederlaag.

Inmiddels staat de teller op negentien treffers. Daarmee neemt de goaltjesdief bijna de helft van de gehele doelpuntenproductie van Helmond voor zijn rekening (40). Afgelopen vrijdag was het tegen De Graafschap opnieuw raak. Diep in blessuretijd zorgde hij voor de definitieve nekslag (3-1). Kaars kan zich daarnaast nog gaan kronen tot de meest doelpuntrijke speler in één seizoen namens Helmond Sport. In 2009/10 scoorde Johan Voskamp 22 keer.

