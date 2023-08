Bellingham uitblinker bij oppermachtig Real Madrid; briljante goal Vinícius Jr.

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 21:32 • Jonathan van Haaster

Real Madrid is uitstekend aan het nieuwe seizoen begonnen. Nadat Athletic Club vorig weekend al probleemloos aan de kant werd gezet (0-2), moest Almería er zaterdagavond ook aan geloven: 1-3. Grote man aan de zijde van de Koninklijke was Jude Bellingham. De Engelsman maakte twee treffers én zorgde voor de assist op de treffer van Vinícius Júnior. De Braziliaan scoorde op schitterende wijze door de bal met veel gevoel in de kruising te vegen.

Real-trainer Carlo Ancelotti voerde twee wijzigingen door ten opzichte van de seizoensouverture bij Athletic. De onfortuinlijke Éder Militão liep vorige week een zware knieblessure op en staat maanden aan de kant. De Braziliaan werd vervangen door Antonio Rüdiger, die het hart van de verdediging vormde met David Alaba. Op het middenveld besloot Ancelotti een basisplaats te gunnen aan Toni Kroos. De Duitser nam de plek van Eduardo Camavinga in. Bellingham was de meest vooruitgeschoven middenvelder. Rodrygo en Vinícius Júnior vormden het spitsenkoppel.

?????????? in de ????????? ??

De ploeg uit Andalusië weten vroeg op voorsprong te komen tegen het grote Real Madrid ?? Uitgerekend een oudgediende van Real die scoort ??#ZiggoSport #LaLiga #AlmeriaRealMadrid pic.twitter.com/L0vucFjLYo — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 19, 2023

Niet Real Madrid, maar Almería ging vliegend van start. Lucas Robertone stoomde op aan de linkerkant en had een uitstekende op Sergio Arribas in huis, die met een kopbal voor de openingstreffer zorgde: 1-0. Real panikeerde echter niet en kreeg al snel wat kansjes via Bellingham (kopbal) en Vinícius Júnior (schot). Daar werd niet uit gescoord, maar in de negentiende minuut was het alsnog raak. Bellingham kreeg de bal min of meer per ongeluk tegen zich aan gekopt door Federico Valverde, die zag dat de Engelsman snel reageerde en de rebound in de verre hoek werkte: 1-1. Real was de bovenliggende ploeg, al lukte het voor rust maar niet om de voorsprong te pakken. In blessuretijd scoorde Kroos wel, maar zijn treffer werd geannuleerd wegens een overtreding van Dani Carvajal in de aanloop naar die goal.

Dat was van ?????????? ????????.. ??

Real Madrid geeft gas en maakt snel de gelijkmaker ?? Bellingham scoort alwéér! ??#ZiggoSport #LaLiga #AlmeríaRealMadrid pic.twitter.com/bWqfOkWX0Z — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 19, 2023

Een kwartier na rust was de voorsprong daar voor de Koninklijke. Kroos bracht de bal met veel gevoel bij Bellingham, die met een kopbal voor zijn tweede treffer van de avond en alweer zijn derde van het seizoen tekende: 1-2. De hoofdstedelingen waren oppermachtig, maar met een marge van één was puntenverlies nog altijd mogelijk. Zo'n twintig minuten voor tijd was de definitieve beslissing daar. Bellingham kreeg dit keer geen goal, maar een assist achter zijn naam. Het applaus ging echter naar Vinícius Júnior. De Braziliaan veegde de bal op aangeven van de Engelsman op briljante wijze in de bovenhoek: 1-3. In de slotfase vielen beide ploegen hier en daar nog aan, maar het was duidelijk dat de spanning uit de wedstrijd was verdwenen. Gescoord zou er niet meer worden.

??????????! Bellingham ????????????????! ??

Daar is hij met zijn tweede goal van de avond! ?? Almería lijkt het helemaal kwijt te zijn ??#ZiggoSport #LaLiga #AlmeríaRealMadrid pic.twitter.com/ss4Tm5V6J7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 19, 2023

Wat een ????????! ?

Vinícius Júnior vergroot de voorsprong met een prachtig doelpunt! ?? Laat dat scoren maar aan de Braziliaan over ??????#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridAlmería pic.twitter.com/iPpsALCYMu — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 19, 2023